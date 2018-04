Lollipop/ La band di “Down down down” torna con un nuovo singolo: “Ritmo tribale” presentato a Pomeriggio 5

Lollipop, La band tutta al femminile di “Down down down” torna con un nuovo singolo: “Ritmo tribale” presentato a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, tutti i dettagli.

26 aprile 2018 Valentina Gambino

Le Lollipop tornano con “Ritmo tribale”

Dopo anni di pausa, le Lollipop tornano alla musica. Il gruppo musicale si era formato durante il programma dal titolo Popstar, condotto da Daniele Bossari. Per loro una hit di enorme successo dal titolo "Down Down Down". Successivamente nel 2003 il debutto al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Batte forte". Criticatissime per l'intonazione, pochissimo tempo dopo la band tutta al femminile è letteralmente scomparsa dalle scene. Oggi invece, sono pronte come non mai per tornare appieno. "Ritmo tribale" è il titolo del loro nuovo singolo che verrà presentato durante Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso a partire dalle 17.10 su Canale 5. Marta Falcone, Veronica Rubino e Marcella Ovani quindi, tornano in televisione per regalare ai fan il loro nuovo progetto discografico che potrete ascoltare in anteprima (solo 17 secondi), nel video che vi posteremo alla fine del nostro articolo.

Dopo le 120mila copie vendute con "Down Down Down" la band sembrava inossidabile. Successivamente il Festival di Sanremo le ha consacrate all'oblio anche per le numerose stonature durante l'esibizione live. Dopo essersi sciolte ci riprovano nel 2013 con il pezzo dal titolo "Ciao" ma anche in quel caso le cose non vanno bene ed i dissapori hanno la meglio sulla musica. La nuova reunion della band data giugno 2017 durante una puntata di The Winner Is condotta da Gerry Scotti. Inizialmente il gruppo era formato da cinque ragazze: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. La Ruiu e la Fidanza però hanno abbandonato il progetto e la seconda ha proseguito la carriera solista. Il ritorno in scena della “nuova formazione” era stato annunciato durante 90 Special, programma condotto da Nicola Savino andato in onda su Italia 1 che le ha viste protagoniste proprio con l’esibizione della loro hit numero uno.

CLICCATE QUI PER ASCOLTARE L'ANTEPRIMA DEL PEZZO.

