MAD MAX: FURY ROAD/ Su Canale 20 il film con Tom Hardy (oggi, 26 aprile 2018)

Mad Max Fury Road, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Tom Hardy e Charlize Theron, alla regia George Miller. La trama del film nel dettaglio.

26 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE CHARLIZE THERON

Mad Max: Fury Road, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 23.55. Una pellicola americana e australiana del 2015 che in Italia è stata distribuito dalla Warner Bros la cui regia è stata affidata a George Miller. Da sottolineare come nella sua versione originale il film sia stato proposto in inglese ed in russo e che il regista abbia dichiarato come questo film non si tratti di un remake ma soltanto di una rivisitazione delle celebre saga. Nel cast oltre ai due principali protagonisti che sono Tom Hardy e la bellissima Charlize Theron, vi sono anche altri ottimi interpreti come Nathan Jones, Hugh Keayes-Byrne e Nicholas Hoult. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAD MAX FURY ROAD, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

In un’Australia di un futuro molto lontano nel quale la popolazione è chiamata a fare i conti con una serie di problematiche come l’assenza dell’acqua e del cibo, continua a portare avanti una vita solitaria l’ex poliziotto Mad Max. Un uomo che è stato distrutto nell’animo per via della morte dell’amata moglie e del proprio figlio. Mad Max si aggira da una parte all’altra dello sterminato deserto australiano alla guida della sua potentissima macchina, la V8 Intercpetor. Tuttavia un giorno si trova a fare i conti con i Figli della Guerra, i combattenti scelti del tiranno Joe, un uomo che controlla tutte le riserve d’acqua che si trovano in una particolare zona chiamata Fury Road. In pratica grazie a questo Joe è di fatto il padrone incontrastato della zona. Mad Max è quindi vittima di una imboscata da parte dei Figli della guerra e viene catturato. Viene quindi condotto in catena a Fury Road dove Joe decide di destinarlo come risorsa di sangue ed ossia il suo sangue viene utilizzato per dare nuova forza e linfa ai guerrieri che servono la sua causa. Intanto la potente Furiosa, una guerriera dei Figli della Guerra che si è fatta larga diventando una sorta di ufficiale, sta scortando le cosiddette Mogli perfette ed ossia quelle selezionate per assicurare la continuità della discendenza della specie di Joe. Tuttavia la donna mette in atto una vera e propria fuga portando con sé anche le mogli. Si tratta di un vero e proprio tradimento che Joe non ha alcuna intenzione di voler perdonare tant’è che manda alcuni dei suoi più temibili guerrieri che ovviamente portano con sé Mad Max per continuare a nutrirsi del suo sangue. Tuttavia durante l’inseguimento Mad Max riesce a liberarsi diventando così il principale alleato di Furiosa in una guerra che certamente non li vede favoriti per numero e mezzi.

