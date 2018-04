Marco da Cecina/ Uomini e Donne: il cavaliere invita Gemma Galgani a casa sua

Marco da Cecina è un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Il personal trainer ha deciso di conoscere la dama torinese Gemma Galgani che ha invitato a casa sua.

26 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Marco, cavaliere di Uomini e Donne

Settimana scorsa al trono over di Uomini e Donne è arrivato Marco, un nuovo cavaliere. Il personal trainer di Cecina ha fatto il suo ingresso in studio suscitando la curiosità del pubblico non solo per il suo aspetto giovanile e il suo look (indossava stivali da rodeo) ma anche per la determinazione con cui ha chiesto di conoscere Gemma Galgani. Marco, 57 anni, è molto affascinato da Gemma: “È da tanto che ti seguo e mi piacerebbe conoscerti, frequentarti…ti trovo bellissima dentro, ironica, intrigante… mi piaci da morire!”, ha detto alla dama torinese che faceva fatica a contenere l’emozione. Il cavaliere toscano ha accennato al suo “passato turbolento” in cui ha fatto lo spogliarellista di professione. Tina ha chiesto di vedere un “assaggio” del suo vecchio lavoro, ma lui ha gentilmente declinato: “Il passato è passato e io ormai mi spoglio solo per andare a letto…ora voglio dare un’altra immagine di me”. Gemma, invece, ha subito accettato di conoscere il suo nuovo pretendente: “È una ventata di gioventù e freschezza!”.

Marco invita Gemma per un weekend

Marco da Cecina ha anche rivelato di non essersi mai sposato ma di avere un “figlio a 4 zampe”, il suo cane Achille. Gemma, grande amante degli animali, ha apprezzato questo aspetto del cavaliere e anche sul web hanno commentato positivamente l’affinità tra dama e cavaliere: “Gemma che quando Marco parla del cane Achille si commuove, ha trovato l’anima gemella chissà che magari non decidano di adottare un figlio a quattro zampe insieme”, ha scritto un utente su Twitter. Nella puntata di oggi, giovedì 26 aprile, del trono over la conoscenza tra Gemma e Marco continua: il cavaliere ha inventato la dama a torinese da lui per qualche giorno, in occasione delle feste. Alla domanda di Tina e Gianni su dove dormirà Gemma, lui prontamente risponde: “Ho prenotato una pensione”, scatenando l’ilarità degli opinionisti, anticipa il sito Isa e Chia.

