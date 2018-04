Matrimonio a prima vista Italia 2018/ Anticipazioni terza puntata: per le coppie inizia la convivenza

Matrimonio a prima vista Italia 3 propone stasera, giovedì 26 aprile, su SkyUno alle 21.15 il terzo doppio appuntamento. Per le coppie inizia la convivenza.

Questa sera, giovedì 26 aprile 2018, alle 2.1.15 su SkyUno va in onda la terza puntata con Matrimonio a prima vista Italia 3. A seguire le coppie ritroveremo l’ormai collaudato team di esperti: il sociologo Mario Abis, docente allo “IULM” di Milano, lo psicologo Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta specialista in terapia breve e ipnosi, e la sessuologa Nada Loffredi docente di psicologia all’Università “La Sapienza” di Roma. Le coppie protagoniste di questa terza stagione sono: Roberto Orlandini e Daniela Benvenuto, Mauro Antonelli e Camilla Arolchi, Andrea Tomasini e Rossella Gatta. Dopo le prime due puntate dedicate alle nozze al buio e al viaggio di nozze, per le tre coppie è arrivato il momento della convivenza, che porta con sé le prime vere difficoltà della vita coniugale. Non è facile trasferirsi a casa di uno sconosciuto, condividere gli stessi spazi e lasciare che metta le mani nelle tue cose. Ma vediamo come stanno le tre coppie dopo le prime due puntate.

Le tre coppie protagoniste

L’inizio di Roberto e Daniela non è stato dei più facili. Lei, 28 anni, ha reagito male alla vista di Roberto, 1 anni di più. Anche durante la luna di miele, Daniela è apparsa molto sostenuta, mentre Roberto ha più volte cercato di instaurare una certa complicità con la moglie. Ma lei non molla e ha detto che l'idea di dormire con uno che non conosce la mette a disagio. Per questa settimana gli esperti gli hanno dato un compito 'intimo', ovvero quello di accarezzarsi per creare un rapporto di complicità. Mauro e Camilla sono entrambi di Roma: lei è apparsa subito molto coinvolta, mentre lui è molto sulle sue. Mauro si è lamentato dell'eccessiva 'mascolinità' di Camilla, che si è offesa e ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. La luna di miele in Sicilia di Andrea e Rossella è andata bene e ora lui si trasferisce a casa di lei. Per cercare di trovare una dimensione comune, i de vanno trovare la famiglia di Andrea a Trento.

