Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”

26 aprile 2018 Valentina Gambino

Nina Moric e Luigi Favoloso sono ufficialmente in crisi

Nina Moric e Luigi Favoloso sono ufficialmente in crisi. Dopo i comportamenti assurdi di lui contro Aida Nizar, anche la modella croata ha voluto rispondere ad un commento di Instagram in merito agli ultimi accadimenti nella Casa del Grande Fratello 2018. Non solo insulti contro la spagnola ma anche dubbi per il campano che lentamente si sta avvicinando a Patrizia. "Nina, entra in casa! Il tuo fidanzato ha dei dubbi e si sta avvicinando a Patrizia...", scrive qualcuno su Instagram. Lei per tutta risposta commenta: "Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per il mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma credimi che quando se n’è andato mi aveva detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere... Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia...". Nel frattempo Favoloso si sta sempre di più avvicinando a Patrizia: cosa accadrà lunedì sera?

Moric-Favoloso: crisi mistica!

"Abbiamo un grave problema. Vattene perché qui succede un disastro", questo l'avvertimento di Luigi Mario Favoloso parlando con Patrizia Bonetti. Tra i due infatti, c'è una palpabile attrazione. Del resto, proprio il ragazzo prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 15, aveva le idee molto chiare sulla sua esperienza e gli esiti sentimentali con la Moric: "Questo GF sarà la prova del nove: o ci sposiamo o ci lasciamo". Patrizia invece, in confessionale ha elencato tutte le caratteristiche che rendono Luigi tanto affascinante ai suoi occhi: "Ce la godiamo io e Luigi insieme, ci divertiamo. È la persona con cui ho legato di più in assoluto. È un ragazzo molto intelligente e l’intelligenza mi colpisce. Stiamo creando un bel rapporto, lui è una persona speciale". Cosa accadrà lunedì sera? Nina Moric entrerà in Casa per chiarire con lui oppure attenderanno un’altra settimana per vedere se la crisi esploderà del tutto?

