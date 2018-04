Nino Formicola/ "L'Isola dei Famosi? Se non sei in tv non esisti. Ora quando faccio la spesa all'Esselunga..."

In questo momento di grande esposizione mediatica, Nino Formicola continua a tenere i piedi bene a terra ma spera in un posto per lui in tv, sarà così? Le rivelazioni a Mattino 5

26 aprile 2018 Redazione

Nino Formicola

I naufraghi dell'Isola dei Famosi, almeno i più importanti, sbarcano a Mattino 5 nel salotto di Federica Panicucci. In studio prendono posto Nino Formicola, Amaurys Perez, Paola di Benedetto a Marco Ferri. Il primo a parlare è proprio lui, il vincitore di questa edizione che sembra ormai davvero essere cambiato "sono frullato come una banana adesso e ogni giorno controllo la carta d'identità per vedere come mi chiamo". La sua intervista alza nuovamente il velo sulla sua partecipazione e su chi lo ha convinto a farlo. Nino Formicola parla della voglia di rivalsa ma anche di quella di tornare sul palco per far capire a tutti che lui non è morto insieme al suo collega. Lui ha le carte in regola per tornare in tv ma il fatto che nessuno gliene desse la possibilità lo ha spinto ad accettare questa avventura solo per avere la popolarità utile e l'affetto del pubblico che possa riaprirgli le porte della tv.

NINO E ALESSANDRA DICONO ADDIO ALLA PRIVACY

Adesso quando va a fare la spesa all'Esselunga lo riconoscono per strada e non gli chiedono più che lavoro fa e che fine ha fatto, la stessa cosa succede alla moglie che soffre un po' di questa cosa. Entrambi sono molto schivi e non amano finire sui giornali e al centro del gossip ma da quando Alessandra ha fatto la sorpresa a Nino Formicola raggiungendolo in Honduras, anche lei si è esposta mediaticamente e adesso la riconoscono, la fermano per strada e la ospitano. Fino a questo momento, però, Nino non ha mai svelato se in realtà siano arrivate o meno delle proposte e se queste lo riporteranno in un programma tv, magari comico, o addirittura al cinema per un cine panettone, ma cosa dirà a quel punto il re dei cinici? Accetterà questa proposta? Lo scopriremo nella prossima intervista.

