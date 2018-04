PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 26 aprile 2018: Capricorno reazione a metà e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi giovedì 26 aprile 2018: previsioni segno per segno: Capricorno protagonista di una reazione da considerarsi a metà. Bilancia giorni difficili.

26 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 APRILE 2018

È il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno nei minimi particolari. Partiamo da Toro e Bilancia. Toro: quelli che hanno un'attività propria potranno avere ora voglia di allontanarsi, di mettersi sul mercato e iniziare nuove strade. Questa è una belle giornata anche molto positiva. Entro la fine del 2018 chi è leggermente nervoso per problemi di lavoro, oppure per una vertenza, potrebbe ricevere delle ottime notizie. Sicuramente è un momento positivo e interessante dal punto di vista dell'amore. Bilancia: le stelle non sono molto positive dal punto di vista sentimentale, ma comunque si è al primo posto nella classifica settimanale dato che finalmente sembra che si abbiano le idee molto chiare. Chi ha vissuto una fase difficile o chi si sente stanco appare in un certo qual modo confuso, però può portare avanti nuovi progetti. Venerdì e sabato sono delle giornate di forza, ma è necessario essere cauti.

CAPRICORNO REAZIONE A METÀ, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno sembra riprendersi dopo un periodo di non facile gestione, ora però serve grande forza per reagire e anche la voglia di dimenticare un marzo che è stato davvero difficilissimo da affrontare. Stelle negative per la Bilancia che dal punto di vista sentimentale non si sente felice, c'è comunque nelle stelle disegnata una crescita esponenziale che può regalare diverse situazioni interessanti per il futuro. Il weekend sarà di buona forza, ma c'è da dire che bisogna essere abbastanza cauti evitando di vivere alcune situazioni difficili da gestire. Il Leone è pronto a vivere un momento di recupero, anche se c'è da dire che una serie di problemi ne hanno frenato la netta ripresa. Ieri è stata una giornata piuttosto complessa, sarà importante cercare di vivere le cose con maggiore tranquillità, evitando di ritrovarsi a vivere delle complicazioni che potrebbero portare ulteriore stress e mettere sotto pressione.

SAGITTARIO NERVOSO, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 26 aprile 2018, parte dai segni zodiacali che si possono considerare top e flop. Lo facciamo andando ad analizzare da vicino quanto raccontato da Paolo Fox che ha tenuto la consueta rubrica sulle frequenze di LatteMiele. Se qualcuno ha cercato di allontanare i nati sotto il segno del da una certa situazione potrebbe comunque tornare vincenti. Stelle molto positive dal punto di vista amoroso. Grande recupero dal punto di vista emotivo per lo Scorpione che potrebbe vivere una giornata molto interessante in preparazione di un weekend che dovrebbe essere scoppiettante. Piccoli fastidi dal punto di vista della salute per il Sagittario che deve superare una fase di nervosismo difficile da gestire in questo momento. I Pesci non sono sereni in questo momento, senza riuscire a trovare la forza per reagire anche di fronte ad alcune situazioni che improvvisamente si sono fatte complicate e difficili da affrontare.

