PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE / La scelta della musica per il Royal Wedding tra classici e qualche novità

Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle si avvicina: i futuri sposi hanno scelto la musica per la Messa nella cappella di Saint George: tutti i dettagli.

26 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Meghan Markle ed Harry Windsor

Manca meno di un mese alle nozze del principe Harry e Meghan Markle che diventeranno marito e moglie il prossimo 19 maggio. I preparativi per l'imperdibile evento procedono con la decisione relativa anche ad alcuni dettagli della Messa che si terrà nella nella Cappella di St. George. I futuri sposi hanno reso noto che sarà proprio lo storico coro di San Giorgio ad accompagnarli nel giorno più importante della loro vita: tale gruppo, fondato nel 1348, sarà costituito solo da voci maschili suddivise in 23 ragazzi e 12 adulti. Insieme a loro si esibirà il giovane violoncellista Sheku Kanneh-Mason, studente della Royal Academy of Music di Londra e già vincitore di importanti riconoscimenti all'età di soli 19 anni. Lo scorso giugno il principe Harry ha avuto modo di assistere ad un'esibizione del musicista ed è stato talmente impressionato dal suo talento da avergli chiesto espressamente di prendere parte alle nozze. Una richiesta che ha sorpreso Sheku, il qualche ha confessato: "Sono rimasto sorpreso quando Ms. Markle mi ha chiamato per chiedermi se avessi voluto prendere parte alla cerimonia, e naturalmente ho subito detto di sì".

LA MUSICA ALLE NOZZE DI HARRY E MEGHAN

Il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle hanno deciso di chiedere l'intervento anche di un gruppo gospel cristiano, portando al loro matrimonio quel pizzico di innovazione che li ha sempre contraddistinti. La scelta è ricaduta su Karen Gibson e The Kingdom Choir, ai quali si uniranno i musicisti dalla BBC National Orchestra del Galles, dalla English Chamber Orchestra e dalla Philharmonia Orchestra di Londra diretti Christopher Warren-Green. Per quanto riguarda i festeggiamenti, il pranzo sarà offerto dalla regina Elisabetta al castello di Windsor mentre la cena sarà pagata da papà Carlo a Frogmore House. La scelta della musica della serata non è ancora stata ufficializzata ma sembra certo che, a differenza delle aspettative, le ex Spice Girls non si esibiranno anche se saranno comunque ospiti degli sposi. Più probabile, invece, la performance di Ellie Goulding, amica della coppia, e di Sophie Ellis Bextor con il suo brano Murder On The Dance Flor.

© Riproduzione Riservata.