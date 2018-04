Pomeriggio 5/ Il web chiede a Barbara d’Urso di commentare quanto successo al GF15

Dopo un giorno di riposo per la festa della Liberazione oggi, giovedì 26 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

26 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Dopo la pausa di ieri in occasione della Festa della Liberazione, oggi - giovedì 26 aprile - torna il consueto appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso. Da qualche ora sui social sono apparsi numerosi tweet da parte del pubblico di Canale 5 che chiede alla conduttrice di Canale 5 di prendere pubblicamente posizione su quanto successo ieri nella casa del Grande Fratello 15. “Oggi il caffeuccio a Barbara andrà di sicuro di traverso #IoStoConAida #GF15 #Pomeriggio5 Barbara oggi non fare la Svicolona”, “Oggi mi aspetto da @carmelitadurso a #Pomeriggio5 un presa di posizione contro gli eventi di ieri al #GF15” e “Quanto sono curioso oggi di sentire @carmelitadurso a #pomeriggio5 come ne uscirà da questa situazione. Spero che per una volta metterà da parte il 22% e prenderà la decisione giusta. #GF15”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Ma cosa è successo nella casa del reality?

Il web attende il commento di Barbara d’Urso

Lunedì scorso durante la seconda puntata del Grande Fratello 15 Aida Nizar ha fatto il suo ingresso nella casa, una settimana dopo gli altri inquilini. L’arrivo dell’esuberante spagnola non è stato accolto nel migliore dei modi dagli altri concorrenti. In poco più di 48 ore il gruppo ha accusato la spagnola di aver nominato Patrizia Bonetti e di non aver pulito il bagno dopo essere stata male. Ieri in attesa del barbecue, Baye Dame aveva preparato il tiramisù ma Aida ha preso la sua coppetta e se n’è andata, senza aspettare di mangiarlo tutti insieme. Il ragazzo ha reagito male al gesto della spagnola e l’ha rincorsa strappandole di mano il dolce e alitandole più volte in faccia. I due si sono poi spostati in cucina dove Baye Dame le ha urlato ogni genere di insulti (da “buffona” a “fai schifo”, passando per altre esternazioni decisamente più volgari): inaspettatamente nessuno ha preso le difese di Aida e anzi gran parte del gruppo ha rincarato la dose di insulti. Nel corso della giornata alcuni concorrenti hanno anche pensato di tendere una trappola alla Nizar. Il web chiede a gran voce provvedimenti, tra cui la squalifica di Baye Dame. Barbara d’Urso come commenterà quanto successo tra i suoi ragazzi?

© Riproduzione Riservata.