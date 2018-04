Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico: la scelta di Nicolò Brigante e la prime immagini dalla villa

26 aprile 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Si è appena conclusa la nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne che ha avuto come protagonista Nicolò Brigante. Come svelano le anticipazioni del portale IsaeChia, la nuova registrazione è stata incentrata sulla scelta del tronista e soprattutto sulle prime immagini che arrivano dalla villa dove Nicolò ha deciso di trascorrere un giorno e una notte con Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Anticipiamo sin da subito che la scelta non è stata ancora fatta e che verrà registrata questa sera e che l'esito lo scopriremo soltanto mercoledì due maggio, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne (come annunciato oggi dalla produzione). In studio sono però state mostrate le immagini della giornata trascorsa dai tre in villa, durante la quale sono accadute moltissime cose importanti.

ULTIMO BACIO PER NICOLO' PRIMA DELLA SCELTA

Nicolò Brigante ha avuto modo di trascorrere del tempo da solo prima con Marta Pasqualato, poi con Virginia Stablum. Entrambe hanno avuto modo di vedere, però, i momenti trascorsi dal tronista con la rivale e non sono mancate polemiche. Soprattutto quando Virginia ha chiesto a Nicolò di spegnere le telecamere e qui ha chiesto al tronista se avesse passato poi la notte con lui. Marta, nonostante le telecamere spente, capisce la cosa e si infuria e lo fa ancora di più quando Nicolà bacia Virginia. Ne scatta una nuova lite tra i due, dopo cui arriva la comunicazione a Virginia che Nicolò decide di non vedere più nessuna e lei dichiara: “Fa sempre questo, quando litiga con Marta poi non esiste più niente e nessuno!“. Da IsaeChia poi si legge: 'Il mattino seguente lui scrive un biglietto ad entrambe e lo attacca alle porte di ognuna. Marta scrive: “Buongiorno pazza, spero che sei più tranquilla di ieri, sono stato bene con te e spero di vederti alla scelta“, a Virginia scrive: ‘Buongiorno Virgi, mi hai confermato tutte le cose belle che mi hai sempre trasmesso. Ci vediamo alla scelta“'.

