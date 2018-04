Rita dalla Chiesa / Fabrizio Frizzi? "Non posso nominarlo, mi stanno massacrando sui social"

Rita dalla Chiesa da eroina dei social ad ex massacrata per il troppo interesse riservato a Fabrizio Frizzi? A parlare della situazione è la diretta interessata: "io sotto accusa"

26 aprile 2018

Rita Dalla Chiesa è passato dall'essere una delle eroine social e addirittura possibile conduttrice del Grande Fratello alla massacrata di turno. Il pomo della discordia tra lei e il pubblico social è Fabrizio Frizzi. Il conduttore ci ha lasciato ormai un mese fa e quello che il popolo social e i famosi haters non hanno mandato giù è il fatto che Rita Dalla Chiesa ne abbia parlato per giorni e giorni in tv e su Facebook, ma questo ha potuto davvero dare tanto fastidio ai fan del conduttore? Se in un primo momento la conduttrice aveva deciso di far passare le nuvole e le polemiche trincerandosi dietro il silenzio, proprio nelle ultime ore ha ripreso la parola per dire la sua su quanto sta succedendo e dicendosi certa di non poter nemmeno nominare Fabrizio Frizzi in pubblico dopo quello che le hanno sputato addosso. Rita dalla Chiesa affida il suo sfogo ai social e, in particolare, ad un commento che ha rilasciato a Francesca Fialdini che proprio oggi ha ricordato l'amico e collega con un significativo "Ci manchi amico".

LO SFOGO SUI SOCIAL

Proprio in risposta alla conduttrice de La Vita in diretta, la Dalla Chiesa è intervenuta commentando con un vero e proprio sfogo scrivendo. "Pensa che io non posso nemmeno nominarlo…i social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!!!!) mi stanno massacrando… fatelo voi amici anche per me”. La questione non si è certo chiusa qui visto che, proprio in risposta alla conduttrice, sono intervenuti tanti fan e la stessa Fialdini che poco sotto ha invitato l'amica ad essere la donna libera che è sempre stata e di vivere nel ricordo di Frizzi proprio come lui avrebbe voluto e proprio come il loro rapporto di amicizia e rispetto merita: "Non ho parole. Tu però sei una donna Libera Rita, e lo sei sempre stata. E molto rispettosa. Tu e fabrizio avete saputo costruire un rapporto duraturo sincero profondo e bello anche dopo. Cosa rarissima. Continua a vivertelo così, come ti senti, come avevate scelto insieme”. I fan lasceranno in pace la conduttrice adesso?

