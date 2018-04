STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo due puntate in edizione ridotta

Questa sera, giovedì 26 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia con Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

26 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone conducono Striscia la notizia

Dopo due puntate in onda in edizione ridotta per lasciare spazio alle semifinali di Champions League, questa sera alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Nonostante i pochi minuti a disposizione prima dei due match, il tg satirico di Antonio Ricci ha comunque riscosso dei buoni risultati: martedì 24 aprile, prima della partita tra Liverpool e Roma, Striscina la Notizina ha registrato una media di 3.959.000 spettatori con uno share del 18.1%. Mentre ieri, mercoledì 25 aprile, la mini-puntata è stata seguita da una media di 3.522.000 spettatori con uno share del 16.8%. Oggi, giovedì 26 aprile, invece Striscia tornerà con il suo formato tradizionale e con nuovi servizi. In studio, oltre ai due conduttori siciliani, ci saranno anche le Veline: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le due ballerine verranno, come sempre, affiancate dal Gabibbo sulle note della sigla finale.

Luca Abete in tour

Continua il tour motivazionale di Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, giunto alla sua quarta edizione. L’8 maggio Abete sarà all’Università degli Studi del Molise a Campobasso, il 9 maggio all’Università della Basilicata a Potenza e concluderà il suo viaggio per le università italiane alla Sapienza di Roma il 22 maggio. In settimana l’inviato di Striscia ha parlato a decine di ragazzi, provenienti da istituti della provincia di Avellino, dalla Fiera di Venticano. “Sono uno come voi, cresciuto in provincia. Ma facendo le cose per bene, con umiltà, consapevolezza e decisione, anche questo può diventare un vantaggio. Già perché fare le cose per bene è la svolta della vita”, ha detto l’inviato in verde. Molti applausi per la sua concezione di successo: “Il successo è un lavoro che mi piace, che ho creato con le mie mani e con il mio sudore. Il successo è stare bene con gli altri, non è dato dai 100mila like sotto un post, quando poi magari nella vita quotidiana non ti conosce nessuno. E non è neanche come vesti o quanto costa quello che indossi. Il successo è fare le cose per bene”, riporta Irpina Report.

© Riproduzione Riservata.