Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne: Maria De Filippi mette alle strette il cavaliere

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: continua la conoscenza tra il calciatore e la dama, tra polemiche in studio e sui social. Maria De Filippi mette alle strette la coppia.

26 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Al trono over di Uomini e Donne i riflettori sono ancora puntata su Sossio Aruta, protagonista di un discusso triangolo con Chiara e Ursula Bennardo. Nella scorsa puntata Sossia e Ursula hanno raccontato di aver trascorso la Pasqua insieme a Taranto, dove il cavaliere ha avuto conosciuti i tre figli maschi della dama. Nonostante l’evidente sintonia tra i due, Chiara è ancora presente: la mora ha accusato Sossio di averla tenuta per ravvivare la storia con Ursula, che va più che bene. Anche Tina ha sostenuto la tesi di Chiara: “È chiaro che siete una coppia a tutti gli effetti, ma non lo dite perché vi fa comodo restare qui…invece di prendere in giro la gente dovreste andare a casa! Lo sa tutto il web che lo siete e che fate le serate!”. I due si sono difesi dicendo di conoscersi da troppo poco tempo. Quando Maria De Filippi che in studio c’era una nuova dama che voleva conoscerlo, Sossio ha deciso di farla entrare per fare un test sul suo reale interesse per Ursula, che non ha preso benissimo la decisione del calciatore. Sossio ha deciso di tenere la neo arrivata: “Se da adesso in poi Sossio avrà contatti fisici con altre donne si chiude la storia”, ha commentato Ursula.

Sossio Aruta criticato sui social

Stando alle anticipazioni del sito Isa e Chia per la puntata di oggi, giovedì 26 aprile, sembra che Maria De Filippi abbia caldamente invitato Sossio Aruta a tirare le somme delle sue frequentazioni. Nelle ultime settimane, sui social Sossio Aruta ha perso numerosi consensi. Il cavaliere non è mai stato tra i più amati del programma, ma ultimamente è stato molto criticato per i suoi modi di fare: “Sossio dimostra sempre e comunque quanto sia azzeccata la parola "Poraccitudine" riferita alla sua persona poraccia”, “Ma non possiamo cacciare Sossio che sta offendendo tutte le signore?? Stesse parlando bradley cooper poi….” e “Spegnetegli il microfono, toglietegli il diritto di parola, decidete voi: MA NON FATECI SENTIRE PIÙ I COMMENTI E LE OPINIONI DI SOSSIO”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter commentando le sue vicissitudini al trono over. Alle offese il calciatore risponde così: “Il vostro accanimento nei miei confronti non ha limiti… ?????vi comunico pubblicamente che tutti gli stron*i e stron*e che vengono sul mio profilo a commentare i miei post offendendomi in modo gratuito avranno in cambio la stessa moneta, poi scrivete alla redazione di Uomini e Donne che sono volgare… occhio per occhio dente per dente”, ha scritto Sossio su Facebook.

