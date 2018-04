THE VOICE OF ITALY 2018/ Knock Out, diretta 26 Aprile: chi sarà eliminato? I nomi dei semifinalisti

The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal.

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

The Voice of Italy 2018

Secondo appuntamento con i Knock out di The Voice of Italy 2018. La finalissima si avvicina e i coach Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga sono chiamati a scegliere gli ultimi concorrenti da portare in semifinale. Il gioco è diventato sempre più duro e per i cantanti in gara è arrivato il momento di tirare fuori la voce per conquistare il proprio coach, ma anche gli altri che, anche nel secondo Knock Out, avranno la possibilità di ripescare i concorresti scartati dagli altri coach. Giovedì scorso, hanno superato il turno Mirco Pio Coniglio (Team Francesco), Elisabetta Eneh (Team Cristina), Riccardo Giacomini (Team J-Ax), Tekemaya (Francesco Bovino, Team Al Bano), Andrea Tramacere (Team J-Ax), Asia Sagripanti (Team Francesco). Questa sera, i coach dovranno scegliere altri dieci cantanti da portare alla fase successiva la Battle.

THE VOICE OF ITALY 2018, IL REGOLAMENTO DEI KNOCK OUT

Esattamente come è accaduto durante il primo Knock Out, anche nel secondo Knock Out di The Voice of Italy 2018, ogni coach dividerà il proprio team in tre quartetti assegnando un brano a ciascun cantante. Alla fine di tutte le esibizioni, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia saranno chiamati ad una scelta davvero ardua. Solo un cantante di ciascun quartetto potrà essere salvato. Chi non sarà scelto avrà ancora la possibilità di essere salvato dagli altri coach che potranno utilizzare il pulsante Steal che permette il ripescaggio attraverso un meccanismo che può andare avanti fino al round del ko. I concorrenti ripescati nel primo Knock Out e che potrebbero proseguire la sfida fino alla Battle sono: Laura Ciriaco (Team Cristina), Deborah Xhako (Team Francesco), Sabrina Rocco (Team Al Bano); Antonio Marino (Team J-Ax).

IL TEAM AL BANO E J-AX

Per il Team Al Bano si sfideranno due gruppi. Nel primo gruppo troviamo Raimondo Cataldo, 26 anni di Mantova (libero professionista); Angela Semerano, 25 anni di Ostuni (studentessa e cantante); Stefania Calandra, 50 anni di Roma (musicista); Simona Marcelli, 20 anni di Bergamo (studentessa). I cantanti del secondo gruppo, invece, sono: Selenia Stoppa, 26 anni di Lecce (attrice e cantante); Virginia Dioletta, 22 anni di Roma (fonica); Michele Mirenna, 27 anni di Milano (musicista); Maryam Tancredi, 19 anni di Napoli (studentessa). Per il Team J-Ax abbiamo: Kymberly Mandriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 21 anni di Verona (studentessa al conservatorio); Uramawashi (Gaia Miolla e Nicolò Restaini, 18 e 21 anni di Bari, studenti); Roberto Tornabene, 16 anni di Catania (studente).

IL TEAM FRANCESCO RENGA E CRISTINA SCABBIA

Per il Team di Francesco Renga, a sfidarsi saranno: Marica Fortugno, 21 anni di Reggio Calabria (studente); Michelangelo Falcone, 17 anni di La Spezia (studente); Annalisa Perlini, 20 anni di Sondrio (studentessa); Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (cantante e sportivo). Il Team di Cristina Scabbia sarà diviso in due gruppi. Nel primo abbiamo: Graziana Campanella, 26 anni di Bari (cantante); Mara Sottocornola, 31 anni di Como (cantante); Asja Cresci, 18 anni di Livorno (studentessa); Andrea Butturini, 24 anni di Brescia (studente). Nel secondo gruppo, invece, si sfideranno: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Marco Priotti, 31 anni di Torino (impiegato); Alessandra Machella, 32 anni di Roma (musicista); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente).

© Riproduzione Riservata.