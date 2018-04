TRUE JUSTICE – MISSIONE SEGRETA/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 26 aprile 2018)

True Justice - Missione segreta, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagal, Sarah Lind e Lochlyn Munro, alla regia Keoni Waxman. Il dettaglio.

il film d'azione in prima serata su Cielo

STEVEN SEAGAL NEL CAST

True Justice - Missione segreta, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 21,25. Un gustoso appuntamento con il genere azione per i telespettatori della prima serata del canale Cielo, che trasmette la pellicola True Justice – Missione segreta (titolo originale True Justice – Dead Drop). La pellicola è stata prodotta nel 2012 negli Stati Uniti per la regia di Keoni Waxman per un soggetto che ha visto la collaborazione anche del principale protagonista ed ossia Steven Seagal. Nel cast sono presenti anche Sarah Lind, Lochlyn Munro, Jesse Hutch, Adrian Holmes e Tanaya Beatty. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE JUSTICE – MISSIONE SEGRETA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Tra le strade della città di Seattle continua la lotta che l’agente speciale Kane porta avanti insieme alla propria squadra speciale nel tentativo, fino a questo momento vano, di riuscire ad intrappolare il terrorista e criminale che si fa chiamare Il fantasma. Infine, tutte le mosse messe in atto da Kane ed i propri uomini sono andati puntualmente a vuoto quasi come se il loro avversario sapesse con largo anticipo quello che avrebbero fatto. A questo punto Kane sta cercando di tenere fede al suo piano originale sta provando a tenere sotto stretto controllo i movimenti delle due valigie bombe che potrebbe essere un obiettivo dello stesso criminale evidentemente interessato al loro acquisto per sfruttare nel migliore dei modi la tecnologia rivoluzionari con cui sono state costruite. In questa sua missione Kane si sta avvalendo del supporto logistico e non solo da parte di un agente della CIA che sembra intenzionato a dargli una grossa mano. Tuttavia in ragione dei tanti fallimenti a cui è andato incontro, Kane incomincia a sospettare che l’agente della CIA sia una sorta di complice del fantasma così in quella che prende più le sembianze di una disperata corso contro il tempo per cercare di fermare il Fantasma, Kane decide di dare una vera e propria svolta tornando sui propri passi ed affidandosi ad un suo vecchio amico con cui in passato ha avuto modo di collaborare anche se non sempre in maniera conveniente. Kane si avvale dell’aiuto dei suoi vecchi amici allo scopo di braccare gli acquirenti delle valigie bomba in quanto ha la netta sensazione che ormai sia vicinissimo a Il Fantasma. Sarà veramente così oppure ancora una volta l’abile criminale saprà far perdere le proprie tracce nel nulla?

