Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin sbotta: tra Mariana e Angela, la verità (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Paolo Crivellin nello stesso locale dove era presente anche l'ex corteggiatrice Marianna; scoppia il panico sul web ma lui...

26 aprile 2018 Valentina Gambino

Paolo Crivellin e Angela Caloisi sono in crisi? Queste le indiscrezioni che da giorni girano attorno all’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. Come ben sapete, il torinese è stato uno dei protagonisti più indecisi della storia del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Il giovane infatti, è rimasto seduto sull’ambita poltrona rossa per circa cinque mesi, in attesa di capire con chi uscire fuori tra Marianna Acierno e Angela Caloisi. Alla fine, chiusi in una villa ha deciso di optare per la seconda, scegliendola con una modalità anche molto romantica che aveva fatto emozionare il pubblico da casa. Cosa è successo in questi giorni? Una segnalazione ha creato momenti di panico che hanno richiesto l’intervento del diretto interessato tramite Instagram. Paolo e Angela hanno iniziato la loro storia d’amore dallo scorso febbraio e, a distanza di circa tre mesi, si è nuovamente parlato di loro vociferando crisi e possibili difficoltà.

Uomini e Donne, lo sfogo di Paolo Crivellin

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, stavano vivendo la loro relazione d’amore lontani dalle telecamere del trono classico di Uomini e Donne che li ha fatti incontrare, conoscere e successivamente anche innamorare. Marianna Acierno invece, continua la sua vita da single in attesa di trovare la persona giusta. Fino a qui andava tutto bene, ma poi… Alcune segnalazioni hanno riferito che Paolo e Marianna avrebbero passato la serata all’interno dello stesso locale in quel di Milano. Gli internauti senza nemmeno sapere come fossero andate le cose, si sono immediatamente scagliati contro Crivellin, reo di avere mancato di rispetto alla fidanzata. L’ex tronista inizialmente non ha dato peso alle critiche ma poi ha raccontato la verità attraverso le Instagram Stories. “Volevo mettere in chiaro alcune cose che stavo leggendo in questi giorni su Instagram” – ha esordito Paolo – “Allora punto primo: Marianna, io neanche l’ho vista in quel locale e neanche sapevo che c’era, dato che non guardo le sue storie, ma a parte questo che non è neanche molto importante. Io se dovessi incontrarla, la saluto, le auguro il meglio per la sua vita, perché è quello che ho sempre detto e pensato”. Poi l’ex tronista si sfoga: “Sinceramente mi sono anche rotto i coglion* di gente invidiosa, che deve commentare cose che non esistono. Io ho mille cose da fare, mille responsabilità, ne ho tempo ne voglia da dedicare a queste persone che aprono la bocca giusto per”. E sulla sua relazione d’amore con la Caloisi ha precisato: “Le cose tra me e Angela possono andare bene o male, non dipende certo da terzi. Le cose in questo momento vanno bene, quindi rilassatevi e godetevi questa giornata”.

