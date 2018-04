Uomini e Donne/ "Basta ai teatrini di Tina e Gemma": lo sfogo di Gianfranco Crobu (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gianfranco Crobu, ex cavaliere, si fa portavoce del pubblico e dichiara: "Basta ai teatrini di Gemma e Tina"

26 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

Le loro scene fanno sempre ottimi ascolti, eppure gran parte del pubblico si dice stufo. La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne è sempre più accesa e non accenna affatto a diminuire. Gli attacchi, talvolta considerati veri atti di bullismo, di Tina nei confronti di Gemma hanno sollevato una dura polemica da parte del pubblico. "Maria De Filippi dovrebbe fermare questi teatrini sciocchi e spesso anche violenti, diventati poi anche ripetitivi. Ogni puntata la stessa storia, Tina dovrebbe finirla, sembra quasi sia gelosa di Gemma", tuona una telespettatrice sui social, lanciando un chiaro appello alla conduttrice di Uomini e Donne: basta con questi siparietti. Ma non è solo il pubblico di Uomini e Donne a tuonare e attaccare sia Tina Cipollari che Gemma Galgani per queste scene al Trono Over.

Gianfranco Crobu contro Gemma e Tina

Un ex cavaliere del Trono Over, che è stato anche una fiamma di Gemma ma che poi non abbiamo visto più nello studio di Uomini e Donne, ha qualcosa da dire. Stiamo parlando di Gianfranco Crobu che, al settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola, attacca sia la sua ex fiamma che la bionda opinionista. "Non capisco su quale strada si voglia andare. - esordisce l'ex cavaliere del trono Over - le persone che sono in studio per cercare davvero l'amore sono messe sempre più da parte, mentre Trina così come Gemma diventano protagoniste. In questo programma non c'è più spazio per l'amore, ma solo per questi inutili teatrini". "Scene obsolete", così sono definite dal cavaliere che si aggiunge alla lunga coda di coloro che sono stufi e desiderano una svolta decisiva al programma.

© Riproduzione Riservata.