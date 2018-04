Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, video anteprima: Gemma Galgani e la proposta di Marco (26 aprile)

Uomini e Donne, oggi 26 aprile in onda il trono Over. Gemma Galgani conosce Marco: passeranno qualche giorni insieme. Continua tra Sossio e Ursula, ma...

26 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne, dopo una giornata di pausa, riprende con una nuova puntata del trono Over. Come ormai di consueto, anche stavolta si inizia con Gemma Galgani e il suo video post puntata, nel quale commenta quanto accaduto la settimana scorsa. In studio per lei è arrivato Marco, 57enne proveniente da Cecina, in Toscana, che nella vita fa il personal trainer e il direttore artistico nei locali. “Io Gemma ti seguo da tantissimo e voglio conoscerti, sei una persona sempre sorridente, ironica e molto intrigante. Mi piaci da morire, non ti dico altro se non che vorrei conoscerti” ha dichiarato il cavaliere e Gemma, anche affascinata dalla sua bella presenza, ha deciso di conoscerlo.

Gemma e Marco: una proposta per la dama

Come svelano le anticipazioni del gruppo Facebook "Uomini e Donne original club", Gemma è stata invitata a passare un paio di giorni da lui proprio in occasione del 25 aprile (ricordiamo che la puntata è registrata). La dama ha accettato ma Tina Cipollari e Gianni Sperti sono subito curiosi di scoprire dove dormirà la dama. "Ho prenotato una pensione", chiarisce subito Marco, facendo capire che i due non dormiranno insieme a casa di lui ma che, alla fine della serata, la Galgani verrà riaccompagnata in hotel (salvo cambiamenti). Intanto in studio si scatenano i commenti dei due opinionisti e, inutile dirlo, lo scontro con Gemma che lascia poi spazio a Sossio Aruta e le novità sulla conoscenza con Ursula Bennardo che continua ma suscita l'intervento di Maria De Filippi. (Clicca qui per il video anteprima)

