Valeria Marini e Patrick Baldassari stanno insieme?/ Ritorno di fiamma e a breve un figlio: passione in Egitto

Valeria Marini e Patrick Baldassari sono tornati insieme. La showgirl, intervistata dal settimanale Nuovo, svela: "Ci eravamo solo allontanati". Presto un figlio?

26 aprile 2018 Anna Montesano

Valeria Marini

Valeria Marini ha ritrovato l'amore tra le braccia dell'ex fidanzato Patrick Baldassari, 47 anni, con la prospettiva di avere anche un figlio. La coppia ha confermato il ritorno attraverso il settimanale Nuovo che ha anche raccolto le dichiarazioni della Marini: "A Patrick sono molto legata. E ho anche molta ammirazione per Luna, sua figlia, una ragazza di venti anni gentile ed educata, alla quale voglio molto bene. Patrick era un amico, poi è diventato amore. Io sono molto legata a lui, mi dà senso di famiglia. E' una persona speciale". Baldassari ha confermato tutte le belle parole della Marini con la voglia di ricominciare la storia meglio di come si era interrotta: "Valeria sarebbe una brava mamma. L'ho vista alle prese con le sue nipotine, le figlie della sorella Claudia, ed è perfetta. Ci siamo sempre piaciuti. Ma tutti e due, a causa dei nostri rispettivi lavori, andiamo a tremila tutto l'anno. Stare insieme è davvero complicato, il problema è la distanza e il tempo da dedicarsi a vicenda".

Valeria Marini presto mamma? Il grande desiderio

Valeria Marini potrebbe quindi a breve realizzare il sogno di maternità palesato lo scorso febbraio attraverso il settimanale Oggi. Ora c'è Patrick pronto ad accogliere questo desiderio e magari realizzarlo a breve. Ricordiamo infine, riguardo la vita privata di Valeria Marini, che il 5 maggio 2013 ha sposato l'imprenditore Giovanni Cottone nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, dal quale però si è separata dopo meno di un anno. La Sacra Rota lo ha in seguito dichiarato nullo, in quanto è venuto alla luce che Cottone si era già sposato in chiesa precedentemente con un'altra donna.

