Aida Nizar, Baie Dame squalificato?/ Provvedimento disciplinare al Grande Fratello 15: il gruppo si spacca

Baie Dame sarà squalificato dopo il duro attacco ad Aida Nizar? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, il gruppo in Casa si spacca. Lucia Bramieri sbotta

27 aprile 2018 Anna Montesano

Baye Dame e Aida Nizar lite GF 2018

Ormai è ufficiale: il comportamento di Baye Dame (e non solo) nei confronti di Aida Nizar verrà severamente punito nel corso della prossima diretta del Grande Fratello 15. Le richieste del pubblico del reality e anche di coloro che si sono trovati per puro caso ad assistere a quella bruttissima scena, sono state pienamente accolte da Barbara D'Urso che, appena tornata in onda con Pomeriggio 5, ha annunciato: "Per me questa violenza verbale, e quasi fisica, è assolutamente inaccettabile - riferendosi, appunto, al comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida - quindi ho chiesto immediatamente ieri al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti. Questi provvedimenti, molto molto seri, verranno presi molto presto, perché io non ci sto". È quindi chiaro che la squalifica appare imminente per Baye e potrebbe coinvolgere anche altri concorrenti.

Lucia Barmieri sbotta: "Questa è vera violenza"

E se all'inizio tutti sembravano essere dalla parte di Baye Dame, dopo le discutibili scene e la continua derisione di Aida da parte di un gruppetto, c'è chi ha manifestato il suo disappunto, dichiarando di volersi dissociare totalmente da questo. È Lucia Bramieri a dichiarare che "Non si tratta più di uno scherzo, questa è violenza vera e propria e io non voglio esserne associata" dichiara a Simone Coccia. Nella Casa, lo scontro ha portato il gruppo a spaccarsi; intanto Aida ha trovato però chi sa stare al suo fianco. Il rapporto con Alberto infatti si consolida. Tra i due c'è un feeling che forse potrebbe trasformarsi in altro. “Il tuo sguardo è sempre squisito. Le tue parole e il tuo corpo a volte non corrispondono al tuo (sguardo ndr.)” ha infatti dichiarato Aida, durante una conversazione con Alberto. Nascerà l'amore?

