Al Bano e Romina Power/ I due saranno ospiti a The Voice?

Si avvicina la fase cruciale di The Voice e si parla già dei possibili ospiti, Al Bano si schiererà insieme ai ragazzi magari proprio con la sua Romina? Ecco le novità

27 aprile 2018 Hedda Hopper

Al Bano Carrisi

Al Bano e Romina Power sono ancora al centro del gossip nonostante i due abbiano deciso di chiudere le bocche sia sui social che in tv e gui giornali. La loro possibile riconciliazione sembra ormai essere certa e mentre i fan sognano ancora di vederli insieme magari proprio sull'altare per rinnovare i loro voti e sposarsi per conciliare la loro famiglia, i due fanno calare il silenzio sulla loro unione artistica e non solo. Loredana Lecciso ha detto la sua a riguardo lasciando intendere che Al Bano, alla fine, abbia scelto proprio l'ex moglie a discapito suo e della sua famiglia, ma sarà davvero così? Il pugliese continua a tacere e non prendere una posizione ben precisa anche se ha deciso di chiudere con Loredana Lecciso annunciandolo ufficialmente in tv. Sulla storia sembra che stia calando il silenzio ma sicuramente il triangolo sarà al centro degli argomenti più discussi sotto l'ombrellone della prossima estate e la scusa potrebbe arrivare proprio per via di The Voice.

AL BANO E ROMINA SUL PALCO DI THE VOICE?

Al Bano è uno dei coach di questa edizione e presto, ai live, i ragazzi saranno chiamati a giocarsi la vittoria finale. Sarà a quel punto che potrebbero salire sul palco del programma alcuni ospiti illustri e, alla luce delle scelte moderne di Al Bano (come quelle di ieri sera), sono molti quelli che pensano che il pugliese potrebbe mettersi in gioco addirittura con Romina. La coppia esordirà ufficialmente nel talent show di Rai2 facendo felici i fan e, soprattutto, J-Ax che ogni sera ha qualcosa da dire al suo collega proprio riguardo ai "matrimoni" e alla "famiglia allargata"? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate quando la semifinale prenderà forma.

