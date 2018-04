Alberto Mezzetti Vs Matteo Gentili/ Lite al Grande Fratello 15, Tarzan sbotta: "Un branco contro Aida"

Alberto Mezzetti contro Matteo Gentili, nuova lite al Grande Fratello. Tarzan si schiera dalla parte di Aida, Matteo lo attacca per le parole dette su Veronica Satti

27 aprile 2018 Anna Montesano

Alberto Mezzetti contro Matteo Gentili

Scoppia la lite nella Casa del Grande Fratello tra Matteo Gentili e Alberto Mezzetti. In questa edizione non sembra ci sia proprio spazio per la serenità, soprattutto da quando Aida Nizar ha smosso gli equilibri. L'unico alleato che la spagnola ha trovato nella Casa è proprio Alberto, con il quale sembra essere nato un feeling che presto potrebbe portare alla nascita di un amore. Ma è proprio in virtù di questo rapporto che Alberto è accorso in aiuto di Aida dopo quanto accaduto ieri sera. Pare infatti che, in tarda serata, la Nizar sia stata ancora una volta preda degli attacchi del gruppo, ormai coalizzatosi contro la spagnola, rea di aver parlato a voce molto alta e di aver infastidito chi stava dormendo. Un'accusa che fa scattare Alberto: "Questa è Sparta! E mo giocamo!". Per Tarzan è ormai un gioco al massacro e "Vedere attaccate le donne mi da fastidio" ammette in confessionale.

Matteo accusa Alberto: "Ecco cosa ha detto di Veronica Satti"

"Ho visto un branco contro una donna e ho cercato semplicemente di calmarli" ha detto poi a Veronica Satti che poco dopo troviamo in lacrime in confessionale assieme a Matteo Gentili. Questo accade perché Alberto avrebbe detto di Veronica che sarebbe stato meglio rimanesse a casa sua visti i problemi col padre e "che tanto lei ha i soldi". Ad accusarlo è Matteo, che fa parte del gruppo che ha avuto lo scontro con Aida e che difende Veronica, con la quale ha instaurato un bel rapporto di amicizia. "Ha usato Veronica, con una cosa che non ho detto come dice lui, per mettermi tutti contro" si è però difeso in confessionale Tarzan. Gli animi si scaldano ancora nella Casa e la spaccatura in due fazioni è ormai sempre più evidente.

