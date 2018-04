Amici 17 Serale 2018/ Ecco gli ospiti della quarta puntata: da Emma Marrone a Stash and The Kolors

Amici 17 Serale 2018, ecco gli ospiti della quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da Emma Marrone a Stash and The Kolors e Alessandra Amoroso.

27 aprile 2018 Valentina Gambino

Amici, serale 2018

Tantissima carne al fuoco per il quarto serale di Amici 2018 che andrà in onda domani sera su Canale 5. Maria De Filippi ospiterà tra gli altri, Emma Marrone. Proprio la cantautrice salentina ha avuto modo in più di una occasione, di offrire al programma la sua professionalità per riportare a casa i veri risultati. Nello specifico, l’anno scorso, dopo la scelta “sbagliata” di arruolare Marco Castoldi in arte Morgan, la vincitrice della nona edizione è tornata in famiglia, riportando la Squadra Bianca verso la giusta rotta. Nella prima fase del programma, Emma avrà modo di esibirsi con i ragazzi ancora in gara. L’artista di Aradeo quindi, canterà con gli allievi della Squadra Bianca per una bella esibizione corale che la vedrà protagonista insieme a Biondo, Emma, Irama e Zic. Con loro anche i due ballerini Luca e Valentina. Per quanto riguarda la Squadra Blu invece, i ragazzi si esibiranno con Alessandra Amoroso che sabato sera avrà quindi un doppio ruolo da giudice della commissione esterna ed anche ospite.

Serale Amici, tutti gli ospiti della nuova puntata

Dopo Emma Marrone ed Alessandra Amoroso che avranno modo di cantare con le due Squadre in gara, per il serale di Amici 2018 ci saranno anche altri ospiti. Ad allietare il pubblico della prima serata arriveranno in studio anche Stash insieme ai The Kolors. La band è stata anche tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo 2018 con la canzone-tormentone “Frida (mai, mai mai)”. Proprio in questo ultimo periodo, Stash aveva fatto preoccupare gli estimatori per un improvviso ricovero in ospedale che però si è fortunatamente rivelato essere nulla di grave. Ospiti anche Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Per quanto riguarda loro invece, duetteranno con i ragazzi nella seconda fase dello show. I protagonisti infatti, durante la diretta sceglieranno con quale allievo potersi esibire. Questo quarto serale vedrà nuovamente Biondo protagonista ma questa volta al fianco di Emma, la sua fidanzata. I due infatti, si esibiranno sulle note di “Someone Like You” di Adele. La ragazza poi, dovrà “scontrarsi” ancora una volta con Carmen per una comparata sulle note della versione inglese di “Ad ogni costo”, successo di Vasco Rossi, anche conosciuta come “Creep” dei RadioHead.

