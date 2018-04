Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco/ Elisa Isoardi pronta a tornare? Le indiscrezioni

Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi pronta a tornare? Le ultime indiscrezioni confermano la decisione della bionda conduttrice mentre la compagna di Salvini...

27 aprile 2018

Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco. L’amata conduttrice di Rai1 del resto, non aveva fatto mistero di ciò che avrebbe voluto fare nei prossimi mesi. “Quando hai 30 anni puoi lavorare tutti i giorni, ma dopo i 50 le energie sono diverse e io devo cercare di dividermi fra il lavoro, la mia bambina e il mio compagno”. Questo era stato il chiaro pensiero della Clerici intervistata per il portale web di VanityFair.it. A settembre infatti, si sono riaperte le danze del programma dedicato al mondo della cucina arrivato gloriosamente alla sua diciottesima edizione. Nonostante la trasmissione in onda prima del TG1 dell’ora di pranzo sia praticamente una sua “creaturella”, quasi vent’anni per un format sempre uguale, possono comunque stancare. Ed allora questo, pare il momento giusto per mettere da parte il grembiule e salutare un programma diventato maggiorenne che potrà andare avanti anche senza la sua supervisione.

Antonella Clerici in questo periodo, non aveva mai nascosto la sua volontà di volersi dedicare a progetti differenti da La Prova del Cuoco. Ed infatti, i primi cambiamenti utili si erano già evidenziati prendendo in mano le redini della prima serata con la edizione numero uno di Sanremo Young. A quanto pare, dopo questa esperienza che sembra averla arricchita ulteriormente, per lei si riapriranno anche le porte di un revival attesissimo: Portobello. Il programma di Enzo Tortora ha segnato moltissimo il pubblico di quei tempi e così, dopo La Corrida di Corrado riportata in TV da Carlo Conti, tornerà anche questo amatissimo format. Chi condurrà La Prova del Cuoco? Secondo le indiscrezioni del Corriere della Sera, pare tornerà in pista Elisa Isoardi, la compagna di Matteo Salvini. Proprio lei infatti, aveva anche sostituito la Clerici durante la gravidanza. Riguardo quest’altra indiscrezione, l’Antonellina Nazionale parlando sempre con Vanity Fair aveva annunciato: “dopo di me il programma dovrà senz’altro subire dei cambiamenti. Magari non sarà più come io l’ho pensato, ma diventerà un nuovo concept”.

