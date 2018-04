Armando e Manuela/ Uomini e Donne: la coppia lascia il programma

Armando e Manuela a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere del trono over hanno deciso di lasciare il programma e di continuare la conoscenza lontano dai riflettori.

27 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Armando e Manuela

Armando e Manuela saranno tra i protagonisti della puntata di oggi, venerdì 27 aprile, del trono over di Uomini e Donne, come anticipa un video di Witty. “Vogliamo uscire… questo è accaduto e mi ritengo una persona molto fortunata”, annuncia la dama in studio visibilmente emozionata dopo aver ricevuto un grande mazzo di fiori dal cavaliere. Già un mese fa, Manuela era apparsa molto convinta della sua relazione con Armando, arrivato pochi mesi fa in studio: “Ho cambiato idea diverse volte su di lui, ma ora trovo Armando affascinante, sensibile, rispettoso… insomma mi piace molto e penso di averglielo dimostrato… ora vorrei conoscerlo un po’ di più, anche fuori di qui…”, aveva detto la dama facendo intendere di essere già pronta a lasciare lo studio. Lui aveva commentato la proposta con un ironico “non sarebbe una cattiva idea” e confermando di voler continuare la loro conoscenza. In quell’occasione Manuela aveva regalato ad Armando un bouquet di rare rose blu. La dama aveva poi raccontato delle due sue storie lunghe e importanti, dicendo di sentirsi pronta per iniziare una terza storia con Armando.

Armando e Manuela lasciano il programma

All’epoca Armando era apparso un po’ tentennante: “Mi piace molto, mi piace parlarci e tutto il resto, ma datemi almeno una decina di giorni per conoscerla meglio e capire di più… caspita proprio ora che cominciavo a divertirmi!”, aveva risposto agli opinionisti che avevano notato la sua poca convinzione. “Ma il sig. Armando ha ragione ad essere perplesso, la signora si mostra eccessivamente entusiasta e precipitosa. Conoscersi un po' no?” e “Armando sarà pure un po' titubante su dare una risposta ma almeno è un uomo gentile verso le donne c'è gente lì dentro che fa businessss e basta”, avevano commentato a fine marzo alcuni utenti su Twitter. Oggi, invece, Armando ha trovato la sicurezza che cercava per lasciare il programma con Manuela. Su Twitter, un fan di Uomini e Donne commenta: “Armando e Manuela li vedrei in un film di Rosamumde Pilcher, campagna inglese, ville, giardini fioriti…”.

© Riproduzione Riservata.