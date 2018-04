Avengers: Infinity War/ Il nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel, regala colpi di scena a non finire

Avengers: Infinity War, il nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel, regala colpi di scena a non finire. La pelliccola lascerà sbigottiti gli spettatori e gli amanti dei supereroi

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 11.04 Elisa Porcelluzzi

Avengers: Infinity War

Attenzione, se non avete ancora visto il nuovo film Marvel, Avengers: Infinity War, siete nel posto sbagliato. In questo articolo andremmo infatti a spoilerare alcune scene chiave della pellicola in oggetto, quindi, siete ancora in tempo per cambiare pagina. Fatto sta che il nuovo prodotto cinematografico, al di là del record di incassi, della critica positiva, e della spettacolarità dello stesso, regala, forse per la prima volta nella storia del genere, colpi di scena a non finire. Come ricorda Andrea Bedeschi di Badtaste.it, lo spettatore rimarrà spesso e volentieri esterrefatto da quanto sta accadendo davanti ai propri occhi, un po’ come quando in Game of Thrones, venne ucciso Jon Snow, uno dei protagonisti assoluti della nota serie tv. Vedere il giovane Spider Man (tra l’altro, da poco ritornato nelle mani della Marvel), morire fra le braccia del suo maestro, Tony Stark, o vedere il cattivissimo Thanos (riuscito come non mai), spazzare via metà dell’Universo, lascerà senza dubbio un senso enorme di smarrimento: «Ho appena visto quello che penso?». Ma la cosa bella è che, nonostante i fatti tragici che avvengono nel nuovo Avengers, il film ci piace così, forse perché il lieto fine non è cosa così gradita, e la sorpresa è senza dubbio migliore di uno scenario scontato, visto e rivisto da anni a questa parte. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DEBUTTO DA RECORD

Debutto con il botto per “Avengers: Infinity War”, diciannovesimo film del Marvel Cinematic Universe. In Italia il film dei fratelli Russo, che arriva oggi nei cinema americani, ha incassato 2.944.589 euro in un giorno di programmazione, diventando la terza apertura di sempre dopo “Quo Vado?” di Checco Zalone (6.850.000 euro) e “Harry Potter – I doni della morte Parte II” (3,1 milioni di euro). “Non potevamo immaginare un modo migliore per celebrare il decimo anniversario di Marvel Studios. In appena 24 ore, 'Avengers: Infinity War' in Italia si è confermato il film più atteso della stagione cinematografica e non solo, segnando un gran numero di traguardi importantissimi: il miglior Opening day di tutti i tempi per un film Marvel e per un film sui supereroi, il miglior esordio di tutti i tempi per un film distribuito da Disney e il miglior opening di tutti i tempi nel mese di aprile e in tutto il 2018”, ha detto Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, riporta Adnkronos. Inoltre considerando il lungo ponte del 1 maggio, molto probabilmente il film registrarà il record anche per il miglior weekend d’apertura.

THANOS, IL PROTAGONISTA CATTIVO

Il protagonista di “Avengers: Infinity War”, costato circa 300 milioni di dollari, è Thanos (interpretato da Josh Brolin). Il tiranno intergalattico aveva già fatto una brevissima apparizione in “The Avengers”, “Guardiani della Galassia” e “Avengers: Age of Ultron”. “Nella nostra storia però Thanos doveva rappresentare una minaccia molto piu' grande di tutto cio' che gli Avengers avessero mai affrontato prima. Più che in tutti i nostri film precedenti, questa storia è incentrata su lui e le sue intenzioni, i suoi obiettivi, il suo passato. All'interno dell'Universo Cinematografico Marvel si tratta del primo film a essere raccontato dal punto di vista del cattivo”, ha spiegato il produttore Kevin Feige, come riporta l’Ansa. Jim Starlin, creatore di Thanos (apparso per la prima volta nel 1973, nel fumetto Iron Man #55), è rimasto molto affascinato dal film che porta sul grande schermo il suo personaggio: “Questo film in particolare colpisce profondamente l’aspetto emotivo… Ci sono state un paio di volte in cui sono rimasto senza fiato, volevo piangere. Brolin è un Thanos incredibile, commovente ed emozionante proprio come ho cercato di ritrarlo nei fumetti”, ha detto il fumettista a Cinematographe.

© Riproduzione Riservata.