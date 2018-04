CHIARA FERRAGNI/ La blogger mostra la pancia dopo il parto: complimenti e critiche sui social

Chiara Ferragni mostra la pancia un mese dopo la nascita di Leone. La blogger ha già ritrovato la sua forma fisica, ma il web si divide tra critiche e complimenti.

27 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Chiara Ferragni (Instagram)

A poco più di un mese dalla nascita di Leone, Chiara Ferragni mostra la pancia. Ieri la top influencer ha condiviso con i suoi 12 milioni di follower di Instagram una foto in cui posa soddisfatta, mostrando la sua quasi trovata forma fisica: “È la prima volta che indosso un top corto da quando ho partorito Il mio corpo sta lentamente tornando alla sua forma originale e l'intero processo è così affascinante”. La Ferragni ha poi chiesto alle sue fan di condividere la loro esperienza post parto. Come sempre, il post della blogger è stato commentato da centinaia di fan. C’è chi si congratula: “La gravidanza ti ha reso ancora più bella e sempre al top” e “Semplicemente meravigliosa”. Chi commenta che è facile tornare in forma facendo tanta palestra, come testimoniano le stories della Ferragni: “Ha partorito un bimbo piccolino e non uno di 3,8 o 4 kg ... in gravidanza è stata a dieta, aveva un fisico esile già con il mini pancione, sicuro farà massaggi e palestra, avrà già smesso di allattare, non deve pensare a un cavolo se non come passare la giornata... non è la vita vera”.

I commenti dei follower

Non mancano le critiche: “Ma posi perché ti piace o perché pensi di piacere agli altri? È brutto essere così autocelebrativi” e “mi sembra una pressa per il c*lo la sua domanda…”, commentano due utenti. C’è anche chi difende Chiara Ferragni dagli attacchi: “Non vi capisco, È tutto questione di costituzione. Io dopo 15 giorni non avevo un filo di pancia e sono povera” e “Non vedo perché ti sembra cosi incredibile che ritorna come era prima cosi veloce, sopra tutto cosi giovane come lei?”. Altre mamme decidono di puntare sull’ironia e un pizzico di realismo: “Mia figlia ha 15 anni e la pancia è sempre lì”, “Ma come? Solo a me non va via” e “Beh vabbehhh... io nemmeno dopo 10 anni! Ciaoneeeee!”, si legge tra i commenti di Instagram.

