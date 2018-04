CI VEDIAMO DOMANI/ Su Rai Tre il film con Enrico Brignano (oggi, 27 aprile 2018)

Ci vediamo domani, il film in onda su Rai Tre oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Enrico Brignano e Burt Young, alla regia Andrea Zaccariello. La trama del film nel dettaglio.

27 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 3

NEL CAST ENRICO BRIGNANO

Ci vediamo domani, il film in onda su Rai Tre oggi, venerdì 27 aprile 2018 alle ore 21,10. Dopo il consueto appuntamento con la soap opera napoletana Un Posto al Sole, viene trasmessa la pellicola di genere commedia Ci vediamo domani. Il film è una produzione italiana, ed è stata diretta nel 2013 da Andrea Zaccariello. L'attore protagonista del film è il noto comico romano Enrico Brignano, che interpreta il ruolo di Marcello Santilli. Del cast fanno parte anche Burt Young (Mario Palagonia), Francesca Inaudi (Flavia) e Ricky Tognazzi (Gabriele Camicioli). Ci vediamo domani è stato girato interamente in Puglia, dove è anche ambientato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CI VEDIAMO DOMANI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marcello Santilli è un quarantenne irrequieto che nella sua vita ha collezionato soltanto fallimenti. Il suo matrimonio con Flavia è finito, e lui non ha la stima nè della ex moglie nè della figlia undicenne Melania. Dopo essere stato licenziato ha provato vari lavori, ma anche in questo campo non è mai riuscito a concludere nulla di buono. Ora è arrivato ad un punto della sua esistenza in cui vorrebbe soprattutto guadagnarsi la fiducia di sua figlia, ma non sa più che pesci prendere. Finché non ha una folgorazione imprenditoriale, che, secondo le sue previsioni, non potrà che essere vincente, infatti viene a sapere che in Puglia c'è un piccolo paesino abitato solo da persone con oltre 80 anni. In questo paesino però non esiste un'agenzia di pompe funebri, Marcello decide che sarà lui ad aprirne una, convinto che farà affari d'oro. Tant'è che per avviare la nuova attività ipoteca la casa di sua nonna, la donna che lo ha cresciuto. Ma dopo essersi indebitato e aver creato al sua agenzia, Marcello scopre con sgomento che nel paesino in cui si è trasferito e su cui ha puntato tutto non muore mai nessuno, e che gli arzilli vecchietti che ci vivono godono di ottima salute.

