CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 27 aprile 2018: Emily verrà espulsa dalla squadra?

Criminal Minds 13, anticipazioni del 27 aprile 2018, su Fox Crime. JJ inizia a preoccuparsi per il futuro di Emily. La squadra è il bersaglio di un SI.

Criminal Minds 13, in prima Tv su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 27 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "La cura". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il BAU viene chiamato per indagare su una serie di delitti, collegati a quello che in apparenza sembra un animale. Ore dopo, un rapinatore prende di mira una coppietta e la deruba, ma viene attaccato ed ucciso dal misterioso mostro. Durante il volo, i profiler ipotizzano che il responsabile sia parte di una banda, anche se Garcia (Kirsten Vangsness) è incuriosita dal fatto che gli omicidi siano avvenuti tutti nelle notti di luna piena. Il medico legale scopre in seguito che in realtà i morsi presenti sull'ultima vittima sono attribuibili ad un uomo affetto da psicosi. Durante le ricerche viene individuato inoltre un ragazzo senzatetto, Chad (Carlin James), ritrovato con un grosso quantitativo di sangue addosso e senza alcun ricordo di quanto avvenuto nelle ultime ore. Al ritrovamento di una nuova vittima, la squadra intuisce che Chad è riuscito a sfuggire all'SI per un motivo da chiarire. Grazie alla regressione, si scopre che l'SI lo ha trovato nel parco la notte precedente e gli ha appoggiato il giaccone addosso vedendolo privo di conoscenza su una panchina. Il BAU è pronto per rivelare il profilo alla Polizia: l'SI crede di essere un lupo mannaro a causa di una sindrome dovuta ad una psicosi da allucinogeni. In base alle attenzioni avute per Chad, il killer potrebbe vivere un disturbo bipolare con cui riesce a tenere a bada alla sua doppia natura. Il tutto lo rende però imprevedibile e forse già pronto ad uccidere ancora. Intanto, Mitchell McCord (Ronnie Marmo) incontra l'ex moglie Adele (Melissa De Sousa) per cercare di ricucire il loro rapporto, ma viene rifiutato. Ore dopo, Simmons (Daniel Henney) scopre che Luke (Adam Rodriguez) ha incontrato qualcuno che gli fa battere il cuore e che vede come la persona giusta per lui. Lisa (Daniella Alonso) tuttavia lo contatta diverso tempo dopo per comunicargli la sua decisione di non vederlo più. Solo così si scopre che la donna ha travisato alcune parole di Garcia su Roxy, che ha attribuito in realtà ad una figlia che Luke le aveva tenuto nascosto. Grazie a Garcia, la squadra risale poi a quanto accaduto due anni prima alla famiglia McCord. La coppia infatti ha subito la perdita dell'unico figlio mentre si trovava in un parco, a causa di un rapinatore che ha sparato sul ragazzo e lo ha ucciso. In quel momento, racconta l'ex moglie, Mitch non è riuscito a reagire ed a fermare il criminale. Mitch tuttavia trova di nuovo Chad nel parco e lo scambia per il figlio ucciso e lo rapisce. In base al profilo, la squadra conclude che l'SI ha portato Chad in una specie di tana che ha creato nel parco e che Prentiss (Paget Brewster) intende sfruttare a loro vantaggio. Dopo aver realizzato di avere un'allucinazione, grazie all'intervento della moglie, Mitch decide di consegnarsi ai federali.

ANTICIPAZIONI DEL 27 APRILE 2018, EPISODIO 13 "LA CURA"

Il BAU si unisce alla DC per indagare sull'omicidio di un certo Hirota, un gestore di fondi d'investimento. Al momento dell'omicidio la socia Abigail Fuller si trovava nell'ufficio, imbavagliata e legata, ed afferma che l'SI portava una maschera e che indossava la stessa divisa della Polizia antisommossa. L'esame del medico legale rivela invece che Hirota è stato ucciso con numerosi tagli in tutto il corpo e che l'SI ha usato il suo sangue per disegnare il simbolo della guarigione su uno dei muri dell'ufficio. Garcia e Reid decidono di unire le forze per proseguire con le indagini, scoprendo che il messaggio lasciato dal killer è in realtà un manifesto contro le istituzioni di potere, specialmente con tutti i dipartimenti che hanno a che fare con legge, finanza e religione. In seguito, la squadra conclude tuttavia che l'SI si è rivolto proprio a loro e che vuole giocare per dimostrare chi di loro è il più intelligente. Dopo aver individuato una nuova vittima, Prentiss riceve un'email dalla vice direttrice Barnes che preoccupa di molto JJ.

