Claudio Baglioni, Festival di Sanremo bis?/ "Il lusso ripetuto diventa un peccato"

Claudio Baglioni pensa già ad un Festival Di Sanremo bis? Nei giorni scorsi i rumors si erano fatti più insistenti ma le sue ultime parole lasciano pensare ad un no definitivo, sarà così?

27 aprile 2018 Hedda Hopper

Claudio Baglioni

Eravamo già tutti pronti a mettere insieme i fiori per il ritrovato trio formato da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino ma, forse, non servirà. A chiudere il capitolo Festival di Sanremo ci ha pensato il direttore artistico dell'edizione più culturale di sempre ovvero lo stesso Baglioni che in una lunga intervista si racconta e dice la sua sui rumors delle ultime settimane. Nei giorni scorsi si era parlato di un incontro a Roma tra i vertici Rai, Baglioni e i suoi "valletti" dell'ultimo Festival di Sanremo e questo aveva lasciato pensare ad una conferma di un loro ritorno alla conduzione per la prossima edizione in onda a febbraio 2019. A quanto pare così non sarà perché Baglioni ha le idee perfettamente chiare su un suo possibile ritorno alla conduzione della kermesse canora e in una lunga intervista a Il Corriere rivela: "Nessuno si auspicava un successo così ma il Festival è un lusso che ci si può concedere una volta nella vita, magari con un senso di ambizione scandaloso".

LA SUA IDEA DI FESTIVAL DI SANREMO

A quanto pare Baglioni ha un'idea tutta sua del Festival tanto che, nella stessa intervista, parla di ampliare la possibilità a diverse categorie di partecipare ("e non solo a quelle orecchiabili"), di una durata più vasta, almeno due settimane, e di una sorta di gara canora che diventi non una maratona ma anche una sorta di unione di rassegne che possano farvi da corollario. La sua voglia di perfezione e di innalzare la musica verso questo suo modo di vedere era già evidente sin dall'inizio di questa sua avventura ma il fatto che parli di Sanremo come di un lusso significa davvero che sia un'esperienza che non può essere ripetuta? Lo scopriremo quando la nuova edizione inizierà davvero a prendere forma.

