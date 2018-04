Da qui a un anno/ Anticipazioni: 365 giorni per cambiare una vita, Serena Rossi su Real Time (27 aprile)

Da qui a un anno, anticipazioni e storie della nuova puntata sul canale 31: 365 giorni per cambiare una vita, Serena Rossi su Real Time ci racconta altre commoventi realtà...

27 aprile 2018 Valentina Gambino

Da qui a un anno, anticipazioni

Da qui a un anno torna anche stasera per allietare il pubblico di Real Time (in onda sul canale 31 del digitale terreste). Alla guida del programma troveremo la familiare Serena Rossi. L’attrice napoletana infatti, avrà modo ancora una volta di raccontare tutte le commoventi storie del programma, a suo modo e con l’inossidabile sorriso che la contraddistingue. Un percorso lungo 365 giorni che il pubblico potrà vedere attraverso una lenta camminata della conduttrice, da un punto all’altro dello studio. Il programma va in onda ogni venerdì sera ma la sua fascia quotidiana ci tiene compagnia anche ogni giorno nell’access prime time a partire dalle 20.45. Dato il successo ottenuto, con molta probabilità vedremo anche la sua seconda stagione il prossimo anno. Durante la puntata serale, vengono regalate al pubblico circa una decima di storie che poi procedono con i loro approfondimenti durante la striscia in onda ogni giorno. Serena Rossi nel frattempo, continua ad essere il punto di riferimento principale dell’intero programma.

Da qui a un anno, Serena Rossi torna in prime time

Da qui a un anno racconta storie di persone comuni che vogliono realizzare un sogno avendo a disposizione 365 giorni. Qualcuno vuole avere un figlio, altri invece hanno necessariamente bisogno di smaltire chili in eccesso. C’è gente invece che sogna di cambiare vita, cambiare lavoro ed anche studiare nuova progettualità. Dai sogni di bambini che sperano di potere diventare campioni di arti marziali, alle commoventi iniziative sportive fino al desiderio di potere tornare a camminare sulle proprie gambe. Un programma promosso a pieni voti che sta coinvolgendo il pubblico in maniera totalizzante. Serena Rossi si presenta come sempre ancor più brava del previsto (qualora fosse possibile). “Sono contenta di quello che ho e che faccio, il mio desiderio è restare così come sono ora, con questo equilibrio”, ha risposto lei confidandosi a Sorrisi.com e poi si è detta felice e commossa per avere avuto l’opportunità di condurre un format tanto interessante: “Ho conosciuto persone straordinarie che hanno provato a superare le loro difficoltà o a raggiungere i loro obiettivi con grande impegno, facendo cose incredibili. Spero che il pubblico si senta coinvolto come è successo a noi. E anche se alcuni non ce l’hanno fatta, il messaggio che lanciamo è sempre positivo. È un programma magico”.

