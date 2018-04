Drusilla Foer/ Chi è? Quali i suoi progetti dopo lo show Eleganzissima? (Matrix Chiambretti)

Drusilla Foer, Matrix Chiambretti

Chiusi i battenti del suo show Eleganzissima, Drusilla Foer è pronta a riprendere in mano le redini della propria carriera in tv e nello spettacolo in generale. StraFactor l'ha vista regina dei giudici al fianco di Jake La Furia e Elio, alle prese con audizioni improbabili e band ironiche che hanno conquistato il pubblico del talent di Sky Uno. La vulcanica e velenosa Foer non è di certo ferma, in attesa che le proposte piovano dal cielo. Drusilla Foer sarà infatti fra gli ospiti di Matrix Chiambretti di oggi, venerdì 27 aprile 2018, data in cui il programma di Canale 5 debutterà con la sua nuova edizione. La vedremo quindi seduta al famoso tavolo per un'intervista intima in cui rivelerà i suoi progetti per il futuro, che travolgerà di certo con l'eleganza e lo stile che la contraddistingue. Lo dimostra l'appuntamento con artigianato e arte grazie a Ricette di famiglia, l'evento che avrà luogo il prossimo 17 maggio a Firenze presso il Giardino di Palazzo e dove l'ex giudice di StraFactor presenterà al fianco di altri nomi dello spettacolo come Luca Calvani, Lorenzo Baglioni e Serra Ylmaz, la storia di quattro imperdibili oggetti firmati Ginori. Un'occasione per scoprire anche qualcosa di più sull'arte di imbastire la tavola, dall'apparecchiatura agli addobbi. In particolare, la Foer presenterà la mezzaluna da insalata nel primo dei quattro appuntamenti.

IL GRANDE SUCCESSO A BARI

Lo show di Drusilla Foer si è concluso lo scorso febbraio grazie alla tappa di Bari, che ha visto l'attrice sul palco del Teatro Palazzo. Lo spettacolo ha riscosso un forte successo, come accaduto nel corso degli ultimi due anni, tanto da spingere l'ex regina di StraFactor ad ideare una Deluxe Edition che ha messo in scena l'anno scorso in tante date. Per ora non si sa nulla di più su cosa ci sarà nell'agenda della Foer, oltre alla sua presenza fissa a Matrix Chiambretti. L'attrice sarà infatti la new entry che si unirà al famoso tavolo del conduttore, al fianco di Madre Maria Vittoria Longhitano e Alda D'Eusanio, già presenti nelle precedenti edizioni. La promessa è quindi che vedremo la Foer sul piccolo schermo per tutti gli otto appuntamenti previsti dal programma. In merito al suo ingresso, Piero Chiambretti ha voluto smentire di aver puntato tutto sulla 'baracconata di trans' e di averla scelta proprio perché in linea con l'etichetta ed eleganza che ha sempre voluto per le sue apparizioni in tv. A Il Mssaggero, il conduttore ha sottolineato infatti di non cercare in alcun modo la volgarità e di volere invece il punto di vista delle donne, che continueranno ad essere al centro degli appuntamenti del suo show.

