FIGHTING/ Su Italia Uno il film con Channing Tatumm e Terrence Howard (oggi, 27 aprile 2018)

Fighting, il film in onda su Italia Uno oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Channing Tatumm, Terrence Howard e Zulay Henao, alla regia Dito Montiel.

27 aprile 2018 Cinzia Costa

Fighting, il film in onda su Italia Uno oggi, venerdì 27 aprile 2018 alle ore 23,30. Nella seconda serata televisiva di questa sera, viene mandata in onda sulle frequenze di Italia Uno la pellicola di genere azione e sportiva Fighting che è stata prodotta nel 2009 in America dalla casa cinematografica Rogue Pictures in collaborazione con la Misher Films per la regia di Dito Montiel mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati dallo stesso regista con l’aiuto di Robert Munic. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Stefan Czapsky, le musiche sono state composte da Jonathan Ellias e David Wittman mentre la scenografia è stata ideata da Therese DePrez. Nel cast sono presenti Channing Tatumm, Terrence Howard, Zulay Henao, Michael Rivera, Flaco Navaja e Luis Guzman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FIGHTING, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Siamo a New York, una città straordinaria e cosmopolita in grado di offrire ai propri abitanti eccezionali opportunità per una vita migliore. Tuttavia non tutti possono permettersi l’agio di Manhattan e molti sono costretto a sopravvivere inventandosi lavori di ogni sorta allo scopo di ottenere dei guadagni quanto meno utili a mangiare. Questa è un pò la situazione con cui si trova a fare i conti il giovane Shawn. Un ragazzo di bello aspetto dal fisico poderoso ma che per una serie di ragioni si è ritrovato a non cogliere le opportunità che fino a quel momento la vita gli aveva offerto. Infatti, Shawn per vivere va in giro per le strade della Grande Mela per vendere ai passanti qualsiasi genere di prodotto contraffatto. Un lavoro decisamente improvvisato che inoltre lo mette costantemente a rischio per via della presenza delle forze dell’ordine che ovviamente non vogliono e non possono permettere la vendita di prodotti falsi. Un giorno, durante uno dei suoi soliti girovagare da una parte all’altra della città, Shawn si imbatte in un uomo di nome Harvey che sembra sapere il fatto suo. Harvey è in realtà il classico traffichino di quartiere pronto a prendere a volo qualsiasi opportunità di guadagno. Nello specifico Harvey avendo notato al fisicità di Shawn ed una certa capacità nell’usare la propria forza, gli propone un possibile lavoro, se così vogliamo chiamarlo, ed ossia prendere parte agli incontri clandestini di lotta libera che vengono organizzati nei sobborghi di New York da sedicenti manager per soddisfare i capricci di potenti e ricchi uomini d’affari. Harvey gli prospetta dei guadagni piuttosto facile inducendo l’ingenuo Shawn ad accettare, si ritroverà in un mondo dove i sentimenti non contano, dove dovrà dare il massimo non solo per vincere ma anche per evitare che il proprio corpo sia martoriato. Ne saprà uscire?

