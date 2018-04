Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme/ Pranzo della pace a Milano: crisi superata?

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme: dopo la fuga di lei a Modena, la coppia è stata beccata nuovamente insieme a Milano, crisi superata?

27 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Crisi superata tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? Da giorni, la storia d’amore tra l’ex re dei paparazzi e la gemella bruna del duo Le Donatella, è al centro del gossip dopo la fuga di lei a Modena, a casa della mamma. A distanza di pochi giorni è tornata a Milano e, a quanto pare, tra le braccia di Corona. I due, infatti, sono stati beccati insieme in un ristorante di Milano. Come svela Tgcom24, la coppia è arrivato in un famoso ristorante del capoluogo lombardo a coppia di un Suv guidato dalla Provvedi. I due hanno chiesto di poter pranzare in una zona riservata, lontano da occhi indiscreti. I due sono rimasti nel locale per circa due ore. Alla fine del pranzo riconciliatore, i volti di Corona e della Provvedi sembrano molto distesi. La crisi, dunque, è un lontano ricordo? Tra i due è tornato il sereno? A quanto pare sì. Del resto, dopo aver superato diverse tempeste, un piccolo temporale sembra una cosa da niente.

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI: BELEN RODRIGUEZ E’ UN LONTANO RICORDO

La crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, sarebbe cominciata dopo l’uscita dal carcere dell’ex re dei paparazzi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, però, sarebbe stato l’incontro tra Corona e Belen Rodriguez in seguito al quale la Provvedi avrebbe lasciato la casa milanese in cui viveva con Fabrizio per rifugiarsi tra le braccia della madre. La showgirl argentina ha subito sottolineato di aver semplicemente incontrato una persona per il quale prova un affetto sincero dopo aver vissuto una storia d’amore importante. Nessun retroscena clamoroso dietro l’incontro tra i due ex e il ritorno a Milano della Provvedi confermerebbe tutto. La Rodriguez, dunque, fa ormai parte del passato. Il futuro con Corona è accanto a Silvia?

