Fabrizio Frizzi/ "Ci manchi tantissimo": il ricordo dei colleghi de L'Eredità

Fabrizio Frizzi, ad un mese dalla sua morte, viene ricordato dai colleghi de L'Eredità con un necrologio pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera.

27 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Frizzi

E’ passato un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi e il ricordo dell’amatissimo conduttore è ancora vivo nel pubblico, nella famiglia, negli amici e dei colleghi. Per ricordare Fabrizio Frizzi scomparso a causa di una malattia lo scorso 26 marzo, i colleghi de L’Eredità gli hanno dedicato un necrologio pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera. “E’ passato un mese, sei sempre nei nostri cuori, con il tuo sorriso, la tua forza, la tua simpatia, la tua gentilezza e la sua straordinaria bontà d’animo. Ci manchi tantissimo”, sono state le parole utilizzate dai colleghi per omaggiare il ricordo di Fabrizio Frizzi la cui morte ha commosso l’Italia intera. Il conduttore ha lasciato un ricordo meraviglioso nel cuore di tutti. Era, infatti, considerato il “gentiluomo della televisione italiana”. Tutti gli amici e coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare con Frizzi hanno speso delle parole bellissime nei suoi confronti ribadendo che il sorriso che Frizzi regalava ai fans ogni sera era vero e sincero.

FABRIZIO FRIZZI, LA COMMOZIONE PER LA SUA MORTE

Fabrizio Frizzi è stato pianto non solo dalla moglie Carlotta Mantovan, dalla figlia Stella, dal fratello Fabio e a tutti i parenti, ma anche dalle persone comuni che, ogni sera, trascorrevano con lui l’ora di cena giocando all’Eredità. Grazie allo show preserale di Raiuno tornato nuovamente nelle mani di Carlo Conti, Frizzi era diventato l’amico di tutti, capace di strappare un sorriso anche a chi attraversava un periodo difficile. A salutarlo, nel giorno dei funerali, sono stati tantissimi i fans che hanno deciso di prendersi mezza giornata libera per salutare, per l’ultima volta, l’amico conduttore che ha lasciato un vuoto profondo anche in Carlo Conti che, tornando al timone de L’Eredità, ha tirato fuori il suo dolore dicendo: “vorrei essere in qualunque altro posto”. La moglie Carlotta Mantovan, invece, ha scelto la strada del silenzio preferendo, almeno per il momento, non rilasciare dichiarazioni sul difficile periodo.

