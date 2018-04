Federica Panicucci contro Barbara d'Urso: e il suo Grande Fratello?/ La smentita:"Stop Fake News"

Federica Panicucci smentisce qualsiasi voce di acredine contro Barbara d'Urso: le due prime donne di Mediaset sono davvero in buoni rapporti? Ecco le dichiarazioni.

27 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Federica Panicucci

I rapporti tra Federica Panicucci e Barbara d'Urso sono davvero tesi o si tratta solo di una voce infondata? Da mesi i sospetti riguardanti i difficili rapporti tra le due conduttrici Mediaset sono insistenti, tanto che qualche tempo fa la Panicucci aveva persino ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la notizia per la sua dimenticanza in occasione del decimo anniversario di Mattino Cinque: in tale circostanza, la padrona di casa aveva ringraziato collaboratori, amici e colleghi per tutto il percorso svolto insieme nei dieci anni del programma ma non aveva menzionato Barbara d'Urso. Le voci di acredine si erano diffuse anche successivamente, durante il diverso modo di gestire le discussioni relative a L'Isola dei famosi, e sono diventate ancora più insistenti dopo l'inizio del Grande Fratello, condotto proprio dalla Carmelita nazionale. Diversi siti, infatti, hanno riportato la notizia secondo la quale Federica Panicucci avrebbe chiesto ai vertici Mediaset di non parlare del reality show a Mattino Cinque ma avrebbe ottenuto un sonoro rifiuto.

FEDERICA PANICUCCI SMENTISCE LE VOCI CONTRO BARBARA D'URSO

Federica Panicucci e Barbara d'Urso non sono affatto nemiche giurate, come molti siti web e tabloid hanno dichiarato. Al contrario tra loro i rapporti sarebbero buoni: a riportare tale informazioni è stata la stessa conduttrice di Mattino Cinque in una Instragram Story del suo profilo. In essa, ha riportato diversi commenti pubblicati qua e là nel web e indicanti la presunta faida con la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e ha smentito qualsiasi acredine aggiungendo: "STOP fake news, non sanno più cosa inventarsi, non se ne può più". Parole che mettono fine a qualsiasi dubbio, quanto meno in linea teorica. Nonostante le dichiarazioni esplicite della conduttrice di Mattino Cinque, il web continua ad essere certo che la verità sia ben diversa e che in realtà le due prime donne della rete ammiraglia Mediaset non siano affatto in buoni rapporti. Ma per il bene del Grande Fratello e degli ascolti del reality show tutto è possibile...

