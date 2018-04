Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sposano/ Rese note le pubblicazioni: nozze a Varese con Enzo Miccio

Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sposano a Varese, a giugno. Rese note le pubblicazioni: Enzo Miccio organizzerà il matrimonio del conduttore con la showgirl

27 aprile 2018 Anna Montesano

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

È ufficiale: Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono pronti a diventare marito e moglie. La notizia è già stata ufficializzata da un po', ma oggi a rendere tutto "reale" per la bellissima coppia sono le pubblicazioni. Queste svelano che il conduttore e la sua bellissima compagna si sposeranno a Varese, città in cui entrambi vivono, come confermato dal documento pubblicato sul sito del Comune della città. Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che a Varese risiedono da circa due anni, si sposeranno il primo giugno, a Ville Ponti. Per l'organizzazione della cerimonia il conduttore milanese e la showgirl svedese si sono affidati al wedding planner più famoso d'Italia: Enzo Miccio, ormai diventato una vera e propria star del piccolo schermo. E con lui nei giorni scorsi hanno già fatto la prova del menu, documentata dallo scatto postato su Instagram da Filippa Lagerback.

DALLA PROPOSTA DI NOZZE ALL'ATTESO SI

Che le nozze sarebbero state celebrate a Varese era stato già anticipato da Daniele Bossari nel corso di una recente intervista. Il conduttore e opinionista aveva infatti dichiarato: "Il matrimonio sarà vicino a casa, a Varese, con pochi parenti, quelli giusti, e nostra figlia Stella ci farà da damigella. - ha raccontato al settimanale Chi - Poi dopo le nozze lei prenderà la sua strada, andrà a studiare all'estero e noi ricominceremo a 'viverci' da capo. Ma un altro figlio no, non lo faremo". Ed è così che, dopo la bellissima proposta di matrimonio fatta in diretta al Grande Fratello Vip 2 (vinta proprio da Bossari), che il lieto evento si fa reale.

