Francesca Barra/ Chi è? La giornalista scende in politica col Pd, ma... (Matrix Chiambretti)

Francesca Barra, la giornalista è scesa in politica con il Pd ma il risultato non è stato positivo. Il grande appoggio del marito Claudio Santamaria. (Matrix Chiambretti)

Francesca Barra, Matrix Chiambretti

Gli ultimi mesi sono stati di certo intensi per Francesca Barra, sia dal punto di vita personale che professionale. La giornalista ha deciso infatti di candidarsi con il PD per la Basilicata ed anche se il suo sì è arrivato in un lampo, in seguito ha dovuto confrontarsi con non poche difficoltà. A difenderla da possibili invidie il marito Claudio Santamaria, che ha sottolineato spesso come la sua compagna di vita sia stata affossata dalle malelingue. Francesca Barra racconterà il suo personale percorso nella puntata di Matrix Chiambretti di oggi, venerdì 27 aprile 2018, dove approfondirà i diversi eventi che hanno colpito la sua vita. Insultata dai delatori e diventata l'ossessione di un hater in particolare, la presenza sui social della giornalista non è stata per niente semplice. Al suo fianco l'instancabile Santamaria, l'unico che ha deciso di non lasciarla sola di fronte alle numerose lotte che ha dovuto affrontare nel giro di pochi mesi. Dagli insulti alle menzogne che sarebbero state scritte nei suoi confronti, la Barra non ha fatto solo i conti con la mancata elezione. La passione che la giornalista ha investito in questa sua nuova impresa è visibile soprattutto agli occhi del compagno, che in previsione dell'evento politico l'ha vista studiare e incontrare operai e agricoltori, come ha sottolineato a Vanity Fair.

ECCO PERCHÈ È INADATTA AL RUOLO POLITICO?

Pura e onesta e per questo inadatta al ruolo politico? Francesca Barra ha potuto contare su una difesa a spada tratta da parte del marito Claudio Santamaria, che non ha esitato a rilasciare interviste a suo favore in occasione della delusione vissuta alle scorse elezioni. L'impegno del PD della giornalista non ha avuto un riscontro positivo, tanto che non sono mancati gli attacchi. Adesso la coppia tuttavia è già pronta a pensare al prossimo progetto in comune: messe da parte le nozze, la Barra e Santamaria starebbero già pensando di avere il loro primo figlio. Non c'è tempo quindi per fermarsi per l'ex deputata del PD, che potrà rifarsi a livello professionale e personale in altri contesti. In un'intervista a Vanity Fair, Santamaria ha inoltre manifestato con durezza il proprio pensiero in merito all'insuccesso ottenuto dalla moglie: il problema è l'invidia e la malignità con cui diverse persone si scagliano contro chi ha ampiamente dimostrato di voler coinvolgere la popolazione.

© Riproduzione Riservata.