Giorgio Alfieri tronista?/ Uomini e Donne: l'appello a Maria De Filippi

Giorgio Alfieri di nuovo tronista? Ancora single dopo la fine della storia con Martina Luciani, lancia l'appello a Maria De Filippi per tornare a Uomini e Donne.

27 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Giorgio Alfieri

Giorgio Alfieri di nuovo sul trono di Uomini e Donne? L’ex calciatore resta uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e donne. Ancora oggi, i fans storici del programma di Maria De Filippi ricordano il percorso di Giorgio e la scelta di Martina Luciani che, con la sua schiettezza e semplicità riuscì a conquistare il suo cuore. Dopo essersi conosciuti nel programma televisivo dando vita ad un percorso fatto di discussioni e riappacificazioni, Giorgio Alfieri e Martina Luciani hanno vissuto una splendida storia d’amore coronata dalla nascita di Asia che è l’amore della vita di entrambi. Nonostante si siano amati tantissimo e siano due genitori innamorati della loro bambina, si sono lasciati riuscendo, con il tempo, a dimenticare i loro problemi e instaurando un rapporto sereno per amore della piccola Asia che è una bambina serena e amata. Dopo la fine della relazione con Martina Luciani, Giorgio Alfieri è ancora single e, dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, lancia un appello a Maria De Filippi.

GIORGIO ALFIERI, L’APPELLO A MARIA DE FILIPPI

Il trono di Uomini e Donne ha lasciato un bellissimo ricordo in Giorgio Alfieri che non nasconde il desiderio di tornare in trasmissione per poter rivivere le emozioni vissute durante la prima esperienza. “Mi piacerebbe tornare sul trono e vivere quell’esperienza che mi ha già una volta cambiato la vita” – ha dichiarato Alfieri a Uomini e Donne Magazine. Giorgio Alfieri, padre innamorato di Asia, svela anche i motivi della fine della sua storia d’amore con Martina Luciani: “L’incantesimo si è rotto con la convivenza, sono iniziati disaccordi e amarezze costanti che generavano scontri quotidiani e inevitabilmente ci siamo allontanati. Sono situazioni spiacevoli, che non vorresti, soprattutto quando in mezzo ci sono dei figli”, ha spiegato ancora. Maria De Filippi, dunque, accoglierà l’appello di Giorgio Alfieri?

© Riproduzione Riservata.