Giulia De Lellis e Andrea Damante/ Ritorno di fiamma? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non illude i fan

27 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? La coppia di Uomini e Donne, il mese prossimo, avrebbe festeggiato i primi due anni insieme, ma poco prima della conquista del grande traguardo i due si sono detti addio. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. Non perché io debba dare giustificazioni ma perché la nostra storia è nata in un programma televisivo e dunque, avendo condiviso ogni esperienza, mi sembrava il minimo aggiornarvi su questa situazione”: con queste parole, Giulia ha annunciato alle sue “bimbe” la fine della sua bellissima storia d’amore con Andrea Damante. In quasi due anni, la De Lellis, per amore dell’ex tronista, ha rivoluzionato la sua vita. Giulia, infatti, non ci ha pensato su due volte a lasciare Roma e a trasferirsi a Verona dove ha vissuto nell’appartamento di Andrea. Dopo aver annunciato la rottura, la De Lellis, approfittando dell’assenza di Damante, ha portato via le sue cose e ha trovato un appartamento tutto suo. Una decisione precisa che non lascia speranze ad una riappacificazione tra i due. Se, dunque, la rottura non fosse definitiva, difficilmente Giulia avrebbe preso una casa tutta per sé.

GIULIA DE LELLIS, UN FUTURO IN TV?

La partecipazione a Uomini e Donne prima e la storia d’amore con Andrea Damante poi, ha regalato a Giulia De Lellis tanta popolarità al punto da aprirle le porte del Grande Fratello Vip 2017. Amatissima dai fans che adorano il suo modo di vestire e i suoi atteggiamenti, Giulia De Lellis è ormai una star dei social network. Il suo futuro, dunque, potrebbe essere proprio la televisione. Oltre alla possibilità di vederla sul trono di Uomini e Donne, infatti, Giulia potrebbe anche partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La De Lellis avrebbe dovuto partecipare anche alla scorsa edizione, ma a frenarla è stato il suo peso che ha bloccato la sua partenza. Single e felice, dunque, Giulia De Lellis, oltre a posare per diversi servizi fotografici, cercherà di conquistare un posto nel mondo dello spettacolo italiano?

