Grande Fratello 2018/ La crisi di Lucia, le lacrime di Patrizia e la tortilla della pace

Grande Fratello 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar.

Lacrime e crisi nella casa del Grande Fratello 2018. Lucia Orlando che ha cominciato a conoscere più a fondo Filippo, sta vivendo una crisi con se stessa. La commessa romana, infatti, ha confessato a Baye Dame e a Veronica di non vivere bene il rapporto con il suo corpo, cosa che non ha mai provato prima. Lucia, infatti, ha spiegato ai compagni d’avventura di sentirsi “tanta” rispetto a Filippo e di sentirsi a disagio con lui. A rassicurarla è stato proprio Filippo che, di fronte alle sue lacrime e alle insicurezze che le stanno impedendo di vivere con leggerezza il loro rapporto, le ha detto: “A me tu piaci da morire, in tutto. Vorrei che vivessi il nostro rapporto con più leggerezza e serenità”, ha detto il promotore finanziario che ha poi abbracciato e fatto sfogare Lucia che comincia ad avere paura dei sentimenti che sta provando per il concorrente romano. Dopo le lacrime e lo sfogo, Lucia è apparsa più serena al punto da concedersi anche una doccia con Filippo.

GRANDE FRATELLO; LE LACRIME DI PATRIZIA BONETTI

Patrizia Bonetti è sempre più vicina a Luigi Favoloso e, approfittando di un momento a due nella cucina della casa del Grande Fratello 2018, la concorrente bolognese ha confessato al fidanzato di Nina Moric il suo difficile rapporto con il padre trattenendo a stento le lacrime. “Vorrei che una volta mi dicesse: sono orgoglioso di te”, dice con le lacrime agli occhi e poi aggiunge – “Lui mi odia. Devi vedere come mi guarda, anche se gli faccio una domanda stupida”. Favoloso cerca di rassicurarla: “Forse vedendo le tue fragilità qui, ti vedrà in una veste nuova”. E poi aggiunge: “E’ terribile elemosinare le attenzioni di qualcuno, ma io non sono la persona giusta per dare consigli su questi argomenti”. Patrizia, dunque, sta tirando lentamente fuori tutte le sue fragilità rivelando che il difficile rapporto con il padre ha anche condizionato il suo rapporto con gli altri.

LA TORTLLA DELLA PACE

Nella casa del Grande Fratello 2018 è davvero scoppiata la pace? Anche grazie al comunicato ufficiale degli autori che ha esortato tutti i concorrenti a controllare gli attacchi di rabbia, in attesa di prendere dei provvedimenti disciplinari, una tortilla preparata da Alberto e Aida sembra aver riportato la serenità. La spagnola e il Tarzan di Viterbo hanno portato in giardino la tortilla, i piatti e le posate distribuendo a tutti una porzione. La tortilla è stata molto apprezzata da tutti i concorrenti che, dopo le ore di tensione, hanno cominciato a vivere la situazione con più serenità prendendo il tutto con più ironia. Dopo aver gustato la tortilla, tutti i concorrenti sono stati rinchiusi in camera dove hanno avuto modo di interagire con Aida e sorridere un po’. Sarà la quiete prima della nuova tempesta?

