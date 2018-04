HITMAN: AGENT 47/ Su Italia 1 il film con Rupert Friend e Zachary Quinto (oggi, 27 aprile 2018)

Hitman: Agent 47, il film in onda su Itaia 1 oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Rupert Friend e Zachary Quinto, alla regia Aleksander Bach. La trama del film nel dettaglio.

27 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST RUPERT FRIEND

Il film Hitman: Agent 47 va in onda su Itaia 1 oggi, venerdì 27 aprile 2018, alle ore 21.30. Una pellicola del 2015 che è stata diretta da Aleksander Bach, qui al suo esordio dietro la macchina da presa, e interpretata da Rupert Friend (Homeland - Caccia alla spia, The young Victoria, Orgoglio e pregiudizio), Zachary Quinto (Star Trek, Margin call, la serie tv Heroes) e Hannah Ware (Shame, Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero, la serie tv Tradimenti). Il film è tratto dal popolare franchise Hitman, nato come videogioco e poi diffusosi in molti altri media. Nel 2007 era già stato realizzato un altro film, Hitman - L'assassino, tratto dalla stessa serie videoludica, di cui però questo secondo capitolo non tiene conto. Hitman - Agent 47 andrà in onda in prima visione tv su Italia 1 nella prima serata di oggi, venerdì 27 aprile, alle ore 21.30. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HITMAN: AGENT 47, LA TRAMA DEL FILM

Agosto 1967. Il dott. Peter Litvenko (Ciaran Hinds) avvia un progetto per la creazione di killer poetati e senza sentimenti tramite la manipolazione genetica. Litvenko però si pente delle sue azioni e scompare nel nulla prima di avere completato il progetto. Di lui si perde ogni traccia, e molti altri scienziati cercano di portare avanti la sua idea, ma senza mai riuscire a ricostruire il procedimento iniziale messo in atto dal ricercatore scomparso. Il programma viene così congelato dal governo e gli agenti fino ad allora creati vengono lasciati liberi di vivere una vita normale. Trascorrono gli anni, finchè un nuovo scienziato, Guerrero, si rende conto che la chiave per penetrare il segreto di Livtenko è sua figlia Katia (Hannah Ware). Sulle tracce della ragazza, che vive a Berlino completamente ignara del passato del padre, compaiono quindi l'Agente 47 (Rupert Friend) e il misterioso John Smith (Zachary Quinto). Il primo è lì per ucciderla, mentre il secondo dichiara di volerla proteggere, anche se evidentemente nasconde qualcosa.

