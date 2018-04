Harry e Meghan Markle/ Il matrimonio reale in streaming e su vinile: il ricavato alla Royal Foundation

Il matrimonio di Harry e Meghan Markle sarà registrato interamente dal vivo nella cappella di San Giorgio. La cerimonia si potrà ascoltare in streaming e dal 25 maggio anche si Vinile.

27 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Harry e Meghan Markle (Instagram)

Manca meno di un mese al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle. I due si sposeranno il prossimo 19 maggio nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. Nelle ultime ore Decca Records (una delle etichette discografiche storiche della Gran Bretagna che fa parte del circuito Universal Music) ha annunciato che l’intera cerimonia si potrà ascoltare il giorno stesso in streaming, a poche ore dalla funzione, e verrà poi pubblicata su disco (anche in vinile), disponibile dal 25 maggio nei negozi. Il “Royal Wedding” sarà registrato interamente dal vivo nella Cappella di San Giorgio. L’album, che offrirà un opuscolo speciale da collezione, sarà prodotto da Anna Barry, che ha firmato oltre 500 registrazioni in 25 anni di carriera: dalle opere di Andrew Lloyd Webber ai concerti di José Carreras e Zubin Mehta. Universal Music ha già registrato il matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge nel 2011, quello del Principe e della Principessa di Galles nel 1981 e anche il funerale della principessa Diana nel 1997. Ma il matrimonio tra Harry e Meghan sarà la prima funzione che verrà resa disponoibile in streaming, sui più grandi servizi di musica online. Il ricavato dalle vendite dell’album della cerimonia sarà devoluto alle opere di beneficenza della Royal Foundation del Duca e della Duchessa di Cambridge, e del principe Harry, a cui si unirà anche Meghan Markle dopo il matrimonio.

Le musiche scelte da Harry e Meghan

Nei giorni scorsi Kensington Palace ha annunciato la musica che Harry e Meghan hanno scelto per il loro matrimonio. Nella cappella del castello di Windsor sarà presente lo storico coro di San Giorgio, fondato nel 1348 e composto da 23 ragazzi e 12 adulti. In chiesa ci sarà anche il giovanissimo Sheku Kanneh-Mason, pluripremiato violoncellista, e studente della Royal Academy of Music di Londra. Non mancherà una grande orchestra diretta da Christopher Warren-Green: musicisti dalla BBC National Orchestra del Galles, dalla English Chamber Orchestra e dalla Philharmonia Orchestra di Londra. Meghan e Harry hanno voluto anche un gruppo gospel cristiano, Karen Gibson e The Kingdom Choir. Per quanto riguarda, invece, la colonna sonora della festa dovrebbe salire sul palco Ellie Goulding. Le Spice Girls, invece saranno presenti al party serale, ma non è detto che si esibiranno. Tra i papabili anche Sophie Ellis Bextor.

