Heather Parisi vs Simona Ventura/ "Sei una vergogna": guerra fredda per Biondo ad Amici 17

Heather Parisi contro Simona Ventura: l'americana risponde duramente alle parole della conduttric che, sui social, ha difeso Biondo. Guerra fredda tra le due ad Amici 17.

27 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Heather Parisi non ci sta e con un video pubblicato su Instagram risponde per le rime a Simona Ventura. Tra l’americana e la conduttrice non corre buon sangue a causa della diversa opinione che hanno su Biondo, concorrente di Amici 17. Se la Parisi, infatti, non lo considera un talento ricevendo anche minacce sui social da parte dei suoi fans, Simona Ventura continua a considerarlo uno dei migliori talenti della scuola e, soprattutto, l’unico in grado di trascinare il pubblico con le sue canzoni. Super Simo, infatti, più volte, ha sottolineato come sia fondamentale arrivare al cuore della gente per avere successo non essendo sufficiente avere una bella voce. Nelle scorse ore ha così scatenato la rabbia di Heather Parisi che, sui social, ha detto: “Simona Ventura hai utilizzato una notizia falsa per istigare ancora più odio verso me e la mia famiglia. Ti avevo avvertito tramite la Fascino e Federico Pastorello che la notizia era falsa. Sei una vergogna, una vergogna”, ha sbottato nel video la Parisi che ha poi aggiunto la seguente didascalia – “Questa è l'ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile”.

Heather Parisi è davvero arrabbiata con Simona Ventura, ma cosa ha detto la conduttrice per far infuriare l’americana? Su Twitter, nelle scorse ore, Super Simo, ha pubblicato un video con cui ha difeso nuovamente Biondo. “Va bene che il mondo va al contrario, ma ho visto che Heather ha messo un like a uno che insultava Biondo… lui si merita tutto il successo che sta avendo e ha pure difeso Heather mettendosi contro i fan… malissimo, malissimo, vedo uno di 58 anni che si comporta come una di 18 e uno di 18 che si comporta come uno di 58. Non va bene”, ha detto senza peli sulla lingua la Ventura che, già nello scorso appuntamento con il serale di Amici 17 si era scagliata contro la Parisi per difendere il cantante della squadra bianca. La guerra social tra le due continua. La Parisi ha promesso che non tornerà più sull’argomento, ma sarà davvero così? Nel quarto serale, Biondo tornerà a dividere la commissione esterna e, sicuramente, la Parisi e la Ventura non avranno la stessa opinione. Si scontreranno in diretta?

