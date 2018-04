Il Segreto / Anticipazioni puntata serale: Dolores nasconde ad Hipolito la sofferenza ma poi… (27 aprile)

Il Segreto / Anticipazioni puntata serale di venerdì 27 aprile 2018: Dolores dopo avere ricevuto la richiesta di divorzio da Pedro nasconde ad Hipolito la sofferenza ma...

27 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni puntata serale

Questa sera torna puntualmente il nuovo appuntamento serale con la soap opera de Il Segreto, in onda a partire dalle 21.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Cosa è successo in precedenza e cosa invece accadrà? Nella puntata pomeridiana con gli amici di Puente Viejo, abbiamo visto il Paese in totale fermento per la prossima partenza in direzione Lourdes; Dolores però ha rinunciato al viaggio perché è angosciata e triste dalla richiesta di Pedro: il marito le ha chiesto il divorzio. Stasera invece, le anticipazioni sulla trama ci riveleranno proprio la tristezza della donna. Dolores nonostante la sofferenza, sta cercando di fare capire agli altri di essere serena, anche di fronte la richiesta del marito che vuole mettere la parola fine ad un matrimonio durato proprio moltissimi anni. La donna infatti, per non far soffrire Hipolito, confiderà al figlio che quella missiva è semplicemente frutto di uno scherzo del padre: l’uomo le crederà? Del resto, proprio Hipolito e Pedro erano noti in Paese anche per le numerose burle e stranezze.

Anticipazioni: Julieta deciderà di denunciare Saul incolpandolo

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni serali de Il Segreto, Julieta deciderà di denunciare Saul incolpandolo di essere l’assassino di Ana. Ed infatti di seguito, ribadisce al ragazzo che anche il loro amore è letteralmente morto con quel disastroso incendio. Aquilino continua a corteggiare Beatriz mentre Hernando e Camila si concederanno un momento di intimità per gioire della gravidanza di lei. Julieta finalmente capisce che non è stato Saul ad appiccare l’incendio e così i due innamorati tornano insieme. Dolores nel frattempo, vive continui sbalzi d’umore e la famiglia comincia a preoccuparsi per le sue condizioni di salute. Hernando e Camila dovranno fare i conti con le voci che girano in paese riguardo alla relazione tra Beatriz e Aquilino: come andrà a finire? L’appuntamento con gli amici di Puente Viejo è quindi rinnovato per oggi, sia di pomeriggio che nel prime time di Canale 5 per una vera scorpacciata di emozioni.

© Riproduzione Riservata.