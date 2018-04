Il trio ''appassionante''/ Chi sono?Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa a Matrix Chiambretti

Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa: una ciociara, una sarda e una pugliese compongono il "trio Appassionante": famose a livello mondiale con la versione di Nessun Dorma.

Il trio Appassionante composto dalle soprano Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa ha appena festeggiato il primo anniversario dall'uscita dell'album Nell'aria. Si tratta dell'ultimo lavoro discografico, distribuito nel mese di aprile dell'anno scorso. Le tre cantante si preparano intanto a ritornare in tv per scaldare voce e passione grazie a Matrix Chiambretti, che debutterà nella seconda serata di Canale 5 di oggi, venerdì 27 aprile 2018. Alle spalle il trio Appassionante ha ancora la partecipazione alla Partita Mundial che ha impegnato a marzo lo stadio Olimpico, grazie ad un intervallo che ha visto le tre artiste al centro della scena. Un evento promosso anche in difesa delle donne, come sottolinea Leggo, ed a cui le tre soprano non potevano che partecipare. In questi ultimi giorni le tre cantanti hanno invece inaugurato il loro primo canale Youtube, con cui promettono di intrattenere il pubblico con le loro performance calorose e che hanno già conquistato una grande fetta di fan italiani e internazionali. Lo dimostrano le varie tappe che hanno visto il trio Appassionante in giro per il mondo, dalla Sicilia alla Germania, fino agli Stati Uniti.

UNA CIOCIARA, UNA SARDA E UNA PUGLIESE...

Una ciociara, una sarda ed una pugliese: l'assortimento del trio Appassionante raccoglie il Centro e Sud Italia grazie alle voci delle tre soprano. Nel repertorio delle artiste diventate famose nello scenario mondiale non si può dimenticare la versione di Nessun Dorma, la romanza che Giacomo Puccini ha ideato per un tenore e che negli anni ha vissuto l'interpretazione di grandi nomi della lirica italiana, da Luciano Pavarotti ad Andrea Bocelli. Il trio Appassionante si è fatto notare anche grazie alla loro versione de La Traviata di Giuseppe Verdi, senza dimenticare le recenti esibizioni che hanno visto le tre artiste impegnate sui palchi siciliani. I fan che hanno potuto ammirarle dal vivo, scrivono sui social, non possono dimenticare l'esperienza unica che il gruppo è riuscito a regalare ai presenti. Non solo ottima musica, ma tre splendide e soavi voci fra le più in vista negli ultimi anni.

