La Corrida di Carlo Conti/ Diretta terza puntata: i nuovi dilettanti (27 aprile)

La Corrida, ecco le anticipazioni della terza puntata di stasera, venerdì 27 aprile 2018: il format di Corrado torna su Rai 1 con Carlo Conti torna e Ludovica Caramis.

27 aprile 2018 Valentina Gambino

La Corrida, anticipazioni

Anche questa sera torna puntuale per il terzo appuntamento La Corrida. Le prime due puntate del format di Corrado, hanno visto nuovamente Carlo Conti scendere in pista su Rai1 e riportare il programma in scena consacrandolo alla gloria. Ed infatti lo show con i protagonisti i dilettanti allo sbaraglio è stato confermato leader assoluto del prime time. Questa sera, venerdì 27 aprile, si torna in diretta in prima serata dalle 21.25 circa, sempre su Rai1 (il programma nasce su Canale 5) con il conduttore toscano campione di ascolti. Insieme al presentatore TV ci sarà ancora una volta la valletta Ludovica Caramis ed anche l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Esattamente come si era già detto durante le interviste di presentazione, il programma ha mantenuto (e manterrà per tutte le puntate) le promesse della vigilia: conservare inalterato il format ideato 50 anni fa da Corrado e del fratello Riccardo Mantoni. Alla base dello spettacolo infatti, ci saranno come sempre tanto divertimento, ironia e voglia di prendersi in giro.

La Corrida, terza puntata: dilettanti allo sbaraglio su Rai1

I dilettanti allo sbaraglio che prenderanno parte alla nuova puntata de La Corrida, offriranno al pubblico anche momenti di talento e commozione. Questo è stato il caso dell’esibizione della vincitrice della seconda puntata, Laura Teofani, addetta alla sicurezza all’aeroporto di Fiumicino che ha trionfato cantando “Regina della notte” dal “Flauto Magico”. Durante questo terzo appuntamento che verrà trasmesso in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, ci sarà spazio per altri 15 dilettanti allo sbaraglio che si metteranno in gioco tra balli, canti, imitazioni, acrobazie, magie, poesie… Nella maggior parte dei casi, le esibizioni vengono preparate da concorrenti che non sono professionisti dello spettacolo, ma che hanno dimostrato di meritarsi l’attenzione del pubblico anche grazie ai social de “La Corrida”. Dopo le esibizioni, l’obiettivo comune sarà solo uno per tutti: conquistare gli applausi delle persone in studio che saranno anche pronte a mostrare la propria insoddisfazione con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde.

Canali social e vallette

Al termine di ogni puntata, i dilettanti allo sbaraglio più acclamati saranno nuovamente giudicati dal pubblico presente in studio per eleggere il vincitore finale che tornerà a casa munito di targa ricordo. Come da tradizione, poi, Carlo Conti sceglierà il gruppo di ballerini tra il pubblico in sala, che dovrà poi esibirsi a fine puntata su inverosimili coreografie accompagnate dal corpo di ballo diretto da Fabrizio Mainini. Prima di presentare il primo concorrente de La Corrida, il presentatore toscano sceglierà una valletta (o valletto come nel caso di Lucio nella scorsa puntata) direttamente dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione degli appassionati amici dello show, sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici. La Corrida per questa nuova edizione è anche un programma molto social che potrà essere seguito su diversi canali: Facebook (raiunoofficial), Twitter (@RaiUno) e Instagram (rai1official).

Ludovica Caramis racconta la sua esperienza

“Carlo vuole che io sia me stessa, ironica e in grado di buttarmi nella mischia all’occorrenza”: queste le dichiarazioni di Ludovica Caramis, valletta di Carlo Conti durante La Corrida. Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha parlato con gioia del nuovo impegno televisivo al venerdì sera su Rai1: “Ho detto subito di sì a occhi chiusi. (…) Con La corrida mi sono rimessa in gioco in tv”, ha spiegato. Per quanto riguarda il suo ruolo invece, se dovesse prendere esempio da una famosa valletta del passato, sembra proprio non avere dubbi: “La mia preferita è Michela Coppa, che ha affiancato Gerry Scotti”. Dopo un anno di assenza dal piccolo schermo, in che modo si è preparata per il suo ritorno in televisione? “Sono stata attenta alla linea (…) mi voglio concentrare sul programma per giocarmi bene l’opportunità”, confida. L’appuntamento con Ludovica ed i divertentissimi dilettanti allo sbaraglio è quindi confermato per la prima serata di oggi, venerdì 27 aprile per la terza puntata de La Corrida.

