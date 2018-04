La scelta di Nicolò Brigante/ Chi è, Marta o Virginia? Raffaella Mennoia lascia un indizio (Uomini e Donne)

Chi è la scelta di Nicolò Brigante? Il tronista ha deciso chi è la donna che vuole al suo fianco tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. L'indizio di Raffaella Mennoia

27 aprile 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Chi è la scelta di Nicolò Brigante? La nuova registrazione di Uomini e Donne, tenutasi ieri, ci ha svelato le prime anticipazioni dalla Villa, dove il tronista ha trascorso una notte e un giorno assieme alle sue due corteggiatrici, Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Maria De Filippi ha però svelato che, al momento, Nicolò non aveva ancora fatto la sua scelta e che addirittura fosse ancora insicuro su chi delle due corteggiatrici volesse davvero al suo fianco. Ha infine dichiarato che la scelta sarebbe arrivata quella sera stessa. Quindi Nicolò Brigante ha annunciato chi tra Marta e Virginia è la donna che vuole al suo fianco soltanto poche ore fa. Il pubblico è quindi in trepida attesa e desidera scoprire chi sia la scelta, cosa che purtroppo verrà svelato solo nella puntata di mercoledì due maggio, come annunciato dalla redazione.

Raffaella Mennoia lancia un indizio?

Tuttavia qualche indizio dai social sembra comunque arrivare. C'è infatti chi è convinto che sia stata Raffaella Mennoia, nel corso della sua ultima diretta, a lasciare un indizio sulla scelta di Nicolò Brigante. Pare infatti che la nota autrice di Uomini e Donne abbia fatto intendere di aver lasciato, appunto, un indizio nel corso della sua diretta e molti fan attenti si sono accorti che la sua radio era puntata su "Radio Virgin". Per i fan è stato quindi questo l'indizio: Virgin come Virginia. La Mennoia ha però ripreso il commento di chi ha notato la cosa, pubblicandolo in una storia e scrivendo "Vi amo" con una faccia sorridente. Che abbia voluto così smentire?

© Riproduzione Riservata.