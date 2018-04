Lory del Santo/ "Ho pianto solo per un uomo: Richard Krajicek": il racconto di sei mesi d'inferno

Lory del Santo torna a raccontarsi e questa volta parla dei suoi uomini e dell'unico uomo che l'ha ridotta in lacrime. Di chi si tratta? Del tennista Richard Krajicek, ecco cosa è successo

27 aprile 2018

Lory del Santo

Chi conosce Lory Del Santo sa bene che la donna ha avuto molti uomini in passato e che gran parte di loro erano delle star della musica, dello sport e dello spettacolo. Proprio in un'ultima intervista, ad Un giorno da pecora, la produttrice e regista ha avuto modo di parlare ancora del suo doloroso passato ma non relativo alla morte dell'amato figlio ma a quello degli uomini e, soprattutto uno, che in passato le hanno fatto del male. La Del Santo ha spiegato che non ha mai pianto per nessuno ma un uomo, una volta, l'ha ridotta in lacrime per ben due settimane e per i successivi sei mesi l'ha tenuta sulla corda chiamando e facendosi vivo ogni volta che lei pensava di aver chiuso il doloroso capitolo. Lei stessa, raccontando questo episodio a Rai Radio1, ha spiegato: “Non ho mai pianto per un uomo, tranne una volta: quando fui lasciata dal tennista Richard Krajicek a New York”.

IL RACCONTO DELLA DEL SANTO

Secondo la Del Santo il tennista la lasciò per puntare in alto ed essere il numero 1 nel suo sport e quindi non perché si era stancato di lei o non la amasse e questo l'ha fatta rimanere ancora più male: “stavamo insieme da due anni ed in quel momento lui stava giocando gli US Open, era numero 4 al mondo. Una sera siamo usciti a cena ma non abbiamo dormito insieme, perché il giorno dopo doveva giocare. Poi, il giorno dopo mi chiamò per dirmi che voleva chiudere con me". Fu allora che lei pianse per ben due settimane ininterrottamente fino a quando non ha capito che doveva andare avanti e fu allora che lui la chiamò ma non per riavvicinarsi ma per chiederle informazioni sul suo umore: "E ogni volta che ero quasi riuscita a dimenticarlo, lui mi richiamava. CI ho messo almeno sei mesi per uscire da questa situazione”. Siamo sicuri che dopo è riuscita a riprendersi e andare avanti ma in pochi conoscevano questo suo passaggio.

