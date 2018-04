Ludovica Caramis/ La valletta di Carlo Conti a La Corrida: "Gli ho detto di sì a occhi chiusi"

Ludovica Caramis, valletta di Carlo Conti a La Corrida, si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della sua nuova avventura televisione e dei progetti futuri.

27 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Ludovica Caramis

La nuova valletta de La Corrida ha il volto di Ludovica Caramis, che ogni venerdì sera affianca Carlo Conti nella prima serata di Rai 1. In realtà non si tratta di un'immagine del tutto nuovo in televisione, poiché Ludovica già aveva affiancato il conduttore a L'eredità nel ruolo di 'professoressa' dal 2011 al 2017. Nell'ultimo anno però, dopo essersi sposata con l'attaccante del Bologna Mattia Destro, la Caramis ha intrapreso una nuova avventura, iscrivendosi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Un progetto che comunque non le ha vietato di accettare la proposta di Conti, come da lei ammesso in una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "Non ha dovuto convincermi, perché gli ho detto subito di sì a occhi chiusi. È vero che studio recitazione da tempo e infatti anche ora che vivo a Bologna, frequento un corso specifico sul metodo, ma è anche vero che la strada è ancora lunga".

LA NUOVA SCOMMESSA DI LUDOVICA CARAMIS

Nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Ludovica Caramis ha parlato della sua nuova esperienza alla Corrida, programma che in passato non ha mai visto nella sua versione originale per questioni anagrafiche. Può comunque contare sui racconti della madre: "Era una fan sfegatata. Mi ha raccontato che La Corrida era un appuntamento imperdibile per tutte le famiglie, compresa la nostra. Una trasmissione allegra e rilassante. Ed è la direzione nella quale vogliamo andare tutti anche in questa edizione. Lo scopo è far divertire". La Caramis racconta di essersi preparata nel migliore dei modi per non farsi sfuggire questa nuova opportunità in televisione. Per questo ha fatto attenzione alla linea, pur senza esagerare con la dieta. Come punto di riferimento, si ispira in una valletta che le è sempre piaciuta ovvero Michela Coppa, che ha affiancato Gerry Scotti ed è molto più vicina alla sua generazione.

